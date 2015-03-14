Местный товар не залеживается

Администратор супермаркета "Мега-Анвар" Венера Умарова подводит меня к одной из таких секций, где представлена отечественная продукция самых различных наименований. Тут и растительное масло местного завода, молочная и кисломолочная продукция, творог, йогурт, мороженое ТОО "Айс", хлебобулочные изделия ТОО "Рамазан", мука, макароны всевозможного ассортимента актюбинского мелькомбината и многое другое. Возле полок немало покупателей.– Как видите, местному товару отдается большее предпочтение, и он не залеживается, пользуется спросом, – говорит Венера. – Покупатель нынче грамотный пошел: в первую очередь обращает внимание на сроки хранения, цены и качество. Его больше интересует свежесть, натуральность продукта. А посему привозной с эмульгаторами, консервантами, другими добавками, придающими лишь искусственный аромат, во многом проигрывает товарам отечественного производителя.Как бы в подтверждение этих слов, замечаю: одна из покупательниц охотно набирает в продуктовую корзину товары первой необходимости под маркой «Сделано в Казахстане». В основном это молоко, кефир, йогурт…– Я мама троих детей, они еще маленькие, поэтому молочные продукты стараюсь больше покупать, – улыбается Роза Караева. – Несомненно, наш местный товар лучше: свежее и натуральнее.Качественная упаковка, полиэтиленовые бутылки также придают продукту отечественного производителя современный, привлекательный внешний вид.– Мы добились этого благодаря модернизации нашего производства, которое в области является одним из крупных и специализируется на выпуске мороженого, молочной и кисломолочной продукции в ассортименте, – говорит директор ТОО "Айс" Куаныш Ищанов. – В прошлом году через фонд «Даму» мы получили льготные кредиты под 6% годовых на 10 лет. В феврале уже запустили новую технологическую линию. В ассортименте продукция более десятка наименований, начиная от кисломолочной вплоть до йогуртов.Стоит отметить, что для обеспечения производства собственным сырьем компания в 2010 году в рамках Карты индустриализации РК успешно реализовала инвестпроект «Молочно-товарная ферма на 1 100 голов КРС» мощностью 7,2 тыс. тонн молока в год. То есть был создан замкнутый цикл производства, целый кластер. Внедренная на ферме новейшая технология европейского стандарта, идеальные условия содержания стада уже позволили добиться хороших результатов: по итогам прошлого года средний надой молока на корову составил на МТФ 9 тыс. кг. Свежее, натуральное сырье сразу же поступает на переработку. Это, безусловно, отражается на снижении себестоимости и улучшении качества продукции.После проведения маркетингового исследования и анализа рынка Западного Казахстана, а также с выходом на экспорт товара в близлежащие города России, предприятие приняло решение и дальше наращивать производственные мощности. В планах реализация нового инвестиционного проекта, вошедшего в Карту индустриализации – ввод в Мартукском районе еще одной современной молочно-товарной фермы по голландской технологии, на одной площадке с которой будет располагаться и перерабатывающий завод по выпуску как молочной продукции, так и знаменитых голландских сыров. В рамках этого проекта намечено создать 1 780 гектаров орошаемых участков для кормопроизводства. Финансирование предусматривается по линии АО "КазАгроФинанс". Местные власти уже выделили 50 гектаров земли под будущее производство.– На новом комплексе будет внедрена европейская система переработки, – говорит Куаныш Ищанов. – Оборудование намерены закупить в Израиле. Планируем выпускать наряду с другими наименованиями продуктов также сыры твердые и мягкие. Мощность завода составит 50 тонн в сутки. Наших специалистов будут обучать зарубежные коллеги. Будем к ним и на стажировку направлять. Так что в перспективе голландские сыры собственного производства, ни в чем не уступающие по качеству и вполне доступные по ценам, появятся на полках казахстанских торговых сетей.На предприятии уверены: планируемая модернизация, внедрение самой новейшей технологии позволит быть еще конкурентоспособными и увеличить реализацию товара не только на внутреннем рынке, но и отправлять на экспорт.