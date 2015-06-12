Место отдыха – «Нефтяник»

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
Он расположился в живописном месте в черте Актобе и пользуется большой популярностью. Причем, из года в год лагерь благоустраивается, тем самым все больше привлекая отдыхающих. Становится лучше он благодаря АО «СНПС-Актобемунайгаз», которое вкладывает немало средств в его развитие, поскольку лагерь – собственность компании. Дважды он становился победителем республиканского смотра-конкурса и награждался дипломом Федерации профсоюзов РК за лучшую организацию летнего отдыха детей.
По словам помощника генерального директора акционерного общества, начальника управления общественного питания и торговли Махамбета Санжанова, за последние годы инфраструктура «Нефтяника» значительно расширилась: построены шесть новых жилых корпусов на 52 койко-места каждый, произведен ремонт старых объектов, закуплено новое оборудование. В лагере созданы прекрасные условия для отдыха, развлечений, укрепления здоровья ребят. Имеются стадион, прекрасная столовая и большой концертный зал. Есть все необходимое для занятий спортом и культурно-массовых мероприятий. В нынешнем году в лагере появилась передвижная баскетбольная площадка, инвентарь пополнился еще несколькими теннисными столами, а для концертных мероприятий приобретена музыкальная акустическая система.
За 30 лет своего существования «Нефтяник» стал широко известным и популярным. За это время здесь провели летний отдых более 25 тыс. ребят. По путевкам сюда едут дети не только работников нефтяной компании, но и со всей области. На днях в лагере состоялось традиционное праздничное открытие летнего сезона, в котором приняли участие генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ван Цзюньжень, заместитель акима области Сара Нуркатова, представители посольства КНР в РК Гао Янь и Мяо Сюэ Тин. Гости ознакомились с условиями быта и отдыха детишек, стали участниками большой праздничной программы.
Приветствуя собравшихся на церемонии открытия, госпожа Гао Янь отметила большой вклад компании в реализацию своих социальных обязательств перед жителями региона, поддержку и тесные взаимоотношения со стороны местной исполнительной власти.
Время отдыха в «Нефтянике» дети проводят весьма насыщенно. Предусмотрены самые разнообразные мероприятия. Есть все возможности, чтобы заметно поправить свое здоровье, набраться сил на радость родителям. Помимо обязательной физической зарядки с ребятами проводят дыхательную гимнастику, в нынешнем году в арсенале медиков лагеря появились еще солевые дорожки.
Дети с огромной радостью едут в «Нефтяник». Здесь у них большой круг общения, они находят много друзей. И, надо сказать, никогда летний отдых в этом живописном месте не разочаровывал ребят, каждый их день наполнен интересными событиями. По словам директора лагеря Маргариты Таран, в текущем году детей ждет много новых замечательных мероприятий. Это и «Битва хоров», и песенный конкурс «Точь-в-точь», в которые будут вовлечены все дети. Кроме того, будет организовано спортивно-туристическое состязание «Тропою туриста» с использованием турснаряжения. Удивительно, но в этом сезоне в «Нефтянике» состоится и свой «Ледниковый период». Так что ребятам будет где проявить свои таланты и способности.
В «Нефтянике» всегда очень красочно, зрелищно проходят мероприятия, на которых дети много узнают о культуре, традициях и обычаях народов Казахстана. В нынешнем году они посвящены знаменательной дате – 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. На главной площади лагеря установлена белоснежная казахская юрта. Конечно же, все это направлено на то, чтобы за время отдыха в лагере дети получили эстетическое и интеллектуальное развитие.
Большая ответственность в организации такого разностороннего содержательного досуга детей ложится на коллектив методистов, воспитателей и их помощников. В текущем году, как говорит М. Таран, отбор на эти должности был очень строгим.
– Жаль, что нельзя было взять всех 35 претендентов на эту работу, потому что все они были действительно достойными и талант­ливыми педагогами и студентами, – говорит руководитель лагеря.
Число желающих попасть в «Нефтяник» из года в год растет. Поэтому в компании было принято решение увеличить число потоков до семи, продолжительность каждого из них – десять дней. Всего же за летний сезон в лагере отдохнут 2 100 ребят, это в два раза больше, чем в предыдущие годы. В ближайших планах компании – организовать на базе лагеря и зимний отдых детей. С этой целью в нынешнем году уже закупили инвентарь для зимних видов спорта.

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