Свежий выпуск
Место встречи – Алматы
Юлия Миленькая

Как известно, с 25 марта по 15 мая в режиме онлайн проходил отборочный этап песенного конкурса «Бала дауысы». По словам организаторов проекта, в нынешнем году в нем приняли участие рекордное количество детей – 5 583 – в возрасте от 8 до 12 лет. Каждый юный вокалист, отправивший заявку, стал обладателем именного диплома проекта, но лишь 17 из них прошли в финал творческого состязания. Жюри сделало свой выбор, и самые музыкальные харизматичные и артистичные дети прибыли в Звездный дом песенного проекта.

В Алматы финалистам конкурса вручили имиджевые именные костюмы, а также подарочные наборы – брендированные сумки и кепки.

Участница проекта из Акмолинской области Вероника Гваджая призналась, что не могла вначале поверить, что прошла отборочный этап.

– Я очень рада, что нахожусь здесь. На проекте очень интересно и весело. Уже успела познакомиться с ребятами, – сказала Вероника.

В Звездном доме юным артистам предстоит готовиться к финальным концертам, а именно – проходить индивидуальные уроки по вокалу, актерскому мастерству, встречаться с хореографами-постановщиками и костюмерами, а также участвовать в мастер-классах от музыкального продюсера конкурса Данияра Отегена и члена жюри отборочного этапа Айгерим Ракишевой (Ayree).

– Теперь всем детям, которые уже и так самым лучшим образом проявили себя, предстоит подготовиться к финалу проекта. До начала октября мы будем работать с ними, выводить их на профессиональный уровень, – отметил Данияр Отеген.

Финальные концерты сос­тоятся 7 и 9 октября на сцене столичного Центрального концерт­ного зала «Казахстан». Юные певцы исполнят популяр­ные зарубежные и отечественные композиции в сопровождении музыкального бэнда.

Всех финалистов ждут ценные подарки, а победитель VI сезона «Бала дауысы» будет определен членами профессионального жюри и станет обладателем образовательного гранта на обучение в На­циональной академии искусств.

Автором и генеральным продюсером «Бала дауысы» является Алия Назарбаева. На­циональный песенный конкурс организовывает фонд «Жандану әлемі» при поддержке Министерства культуры и спорта, а также Фонда Нурсултана Назарбаева.

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