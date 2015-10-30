Место встречи изменить нельзя

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Ирина НОС
Открывая генеральную сессию «Потенциал развития инвестицион­ной среды Астаны», первый вице-премьер РК Бакытжан Сагинтаев уверенно заметил, что молодой столице отводится роль флагмана в самом процессе привлечения инвестиций. Как вложений в становление главного города, так и их экстраполяции на предлагаемые проекты из самых разных секторов экономики.
Явной концентрации внимания потенциальных инвесторов на возможностях Астаны послужила выставка инвестиционных проектов, а также встречи в форматах B2B (business-to-business) и B2G (business-to-governmen).
– Форум стал значимым событием в деловой жизни нашего государства, это уникальная возможность для диа­лога, прямых контактов между деловыми кругами разных стран. Это эффективный способ продвижения инвестиционного потенциала. Наде­юсь, встреча обозначит новые возможнос­ти и перспективы партнерства для присутствующих здесь представителей бизнеса, – такими словами Бакыт­жан Сагинтаев приветствовал потенциальных инвесторов.
Если встречи в формате B2B зачас­тую остаются вне поля зрения СМИ и других участников инвестиционного ивента, поскольку «деньги любят тишину», то отношения бизнеса и Правительства всегда открыты и привлекательны как для первой стороны, так и для второй.
Делая акцент на совершенствовании инвестиционного климата в агропромышленном комплексе страны, первый вице-премьер привел в пример продление срока аренды сельскохозяйственных земель для иностранных инвесторов до 25 лет. Это условие при субсидировании инвес­тиционных затрат, а также прочих возможностях поддержки АПК не могло не заинтересовать зарубежных инвесторов.
Проект, на который обратили внимание желающие вложить деньги, называется «Парк городской сельскохозяйственной науки и техники в Астане». Инициатор – управление сельского хозяйства столицы, исполнитель – академия «Туран-Профи». Разработка рисует широкие возможности для упрочения продовольственного пояса столицы и предусматривает появление близ Астаны на территории около 60 га своеобразного агрогородка с современными теплицами, умным офисом, кафе и гостиницами.
Еще более широкие возможности предоставляет Астана как транспорт­ный и инфраструктурный хаб. Нач­нем с того, что реализация Плана нации РК «100 конкретных шагов» выдвинет аэропорт Астаны на подобающее место в череде транспортных хабов. На соответствующей панельной сессии отмечена выгода инвестиций в него как в международный мультимодальный хаб. По словам генерального директора управляющей компании Airport Management Group Клода Бадана, уже к 2017 году надо обеспечить выход Казахстана на рынок интермодальных перевозок.
– На втором этапе, до 2020 года, следует взяться за их расширение, создание дистрибьютерского цент­ра, увеличение перевозок Rail-Air до 60 тысяч тонн в год, – сказал он инвесторам.
Кстати, авиапассажирам должно быть интересно следующее заявление: в ноябре 2015 года мировой лидер – компания Gate Gоurmet приступит к производству бортового питания в столичном аэропорту. А с начала 2017 года планируется внедрение международного стандарта безбумажного оформления и сопровождения грузовых авиаперевозок – E-freight.
Заданный камертон поддерживают слова первого вице-министра Бакытжана Сагинтаева:
– Будут инвестиции – будет экономический рост. Несмотря на снижение мировой инвестиционной активности, последние пять лет Казахстан ежегодно привлекает около 20 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.
Итак, форум Astana Invest в очередной раз демонстрирует, что немалый вклад в приток средств вносит молодая столица молодой рес­публики.

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