Место встречи – Казахстан

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Мария ВАЛОВАЯ, д. э. н., профессор Российского экономического университета им. Г. Плеханова
 В нем принимают участие и журналисты, и люди, определяющие политическую, экономическую картину мира, что, безусловно, придает ему особый, представительный статус.

Важно отметить и то, что площадка медиафорума в столице Казахстана стала своеобразным местом встречи друзей, единомышленников, открытой для обсуждения и общечеловеческих ценностей. Многие за эти годы успели подружиться, найти общие интересы, кто-то за это время создал семью, у кого-то родились дети. Каждый раз форум собирает и новых участников, молодых, активных, вносящих свежие идеи и мысли по решению тех или иных конкретных вопросов.

Весьма символично, что такой форум проходит именно в Астане, потому что Казахстан под руководством Президента Назарбаева всегда является локомотивом новых прогрессивных идей. Ваша страна стала первой, отказавшейся от ядерного оружия, закрывшей ядерный полигон в своей стране. Кто, как не Казахстан, имеет полное право призывать мировое сообщество к сохранению мира и всеобщему ядерному разоружению? Большим уважением пользуется ваше государство за приверженность миролюбивой политике и свои антиядерные инициативы. Одна из них – Манифест «Мир. XXI век» – громко и четко прозвучала на Глобальном саммите в Вашингтоне. Накануне 71-й годовщины Великой Победы этот документ звучит по-особенному, поскольку, призывая к миру, предупреждает: иных путей к спокойному будущему просто нет.

Кроме того, Казахстан стал инициатором и интеграционного процесса, предложив создать Евразийский экономический союз. В начале 90-х, когда на постсоветском пространстве повестка дня состояла из вопросов суверенитета, эта идея многим казалась утопической и нежизнеспособной. Но сегодня мы видим, что идея Нурсултана Назарбаева не просто воплощена в жизнь, но, показав свою эффективность, стала привлекательной для многих других участников. Поэтому я хочу пожелать, чтобы все созидательные идеи и инициативы Президента Казахстана, направленные на сохранение и укрепление мира, были успешно реализованы. Ведь речь идет о будущем наших детей, которых мы все хотим растить в безопасном мире, свободном от ядерных угроз.

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