Месяц ИИ и цифровых технологий стартовал в Казахстане

В 2026 году формат AI Week трансформировался в AI MONTH

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане с 23 сентября стартует AI MONTH 2026 – программа мероприятий в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Она объединит технологическое сообщество, бизнес, образование, стартапы, международных экспертов и региональные инициативы по всей стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным министерства, центральным событием AI MONTH станет международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026, который пройдет 1-3 октября в Астане. Форум объединит руководителей технологических компаний, основателей глобальных бизнесов, ученых, инвесторов, предпринимателей, стартапы и представителей международных организаций. В центре программы - искусственный интеллект, технологическое предпринимательство, инвестиции, развитие человеческого капитала и новые возможности цифровой экономики.

В 2026 году формат AI Week трансформировался в AI MONTH. Количество инициатив в сфере искусственного интеллекта выросло, а технологическая повестка охватывает больше отраслей, аудиторий и регионов страны. Новый формат объединяет инициативы в единую программу и представляет развитие AI-экосистемы Казахстана в национальном масштабе.

23 сентября AI MONTH откроет HackAlem AI powered by OpenAI – один из крупнейших в мире хакатонов по созданию AI-решений. Команды до трех человек будут создавать агентные AI-решения для 10 ключевых отраслей экономики Казахстана с обязательным использованием Codex и API OpenAI.

Общий объем призов и технологических ресурсов HackAlem AI составит $1,1 млн, включая денежный призовой фонд, API-токены и технологические ресурсы OpenAI для разработки и запуска собственных AI-решений. Победители будут награждены на главной сцене AI & Digital Bridge 2026. Хакатон объединит разработчиков, студентов, молодых специалистов, стартапы и IT-энтузиастов и даст участникам возможность за короткое время пройти путь от идеи до работающего AI-решения.

29-30 сентября в Астане пройдет KazHackStan – международная конференция по кибербезопасности в Центральной Азии. Более 100 региональных и международных спикеров обсудят DevSecOps, OSINT, защиту данных, анализ вредоносного ПО и новые векторы киберугроз, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В эти же дни состоится площадка C5+1, посвященная сотрудничеству стран Центральной Азии и США в сфере искусственного интеллекта. Представители государств, международных организаций и технологического сообщества обсудят регулирование AI, развитие инфраструктуры, подготовку кадров и укрепление международного технологического партнерства.

Инвестиционную повестку продолжит LP Summit – саммит для LP и VC-инвесторов в Евразии. Он объединит институциональных инвесторов, венчурные и суверенные фонды, корпорации и family offices для обсуждения развития венчурной экосистемы и новых инвестиционных возможностей.

Технологиям в здравоохранении будет посвящен AI and MedTech Day: эксперты, врачи, разработчики и стартапы обсудят применение искусственного интеллекта в диагностике и управлении здравоохранением и будут работать над новыми MedTech-решениями.

Отдельный формат – хакатон по гуманоидной робототехнике Unitree. Команды будут программировать гуманоидных роботов Unitree G1, предоставленных организаторами, и решать практические задачи без использования симуляторов.

С 1 по 3 октября пройдет Astana AI Film Festival – международный фестиваль, посвященный направлению в кино, где искусственный интеллект используется как инструмент кинопроизводства. В программе фильмы, созданные с применением AI, публичные показы, профессиональные дискуссии и воркшопы о том, как технологии меняют режиссуру, визуальный стиль, сторителлинг, создание персонажей, спецэффекты и озвучку.

Программа также включает международные соревнования по робототехнике FIRST Tech Challenge и FIRST LEGO League, форсайт-сессию UNICEF о влиянии AI на будущее детей и молодежи, технологические мероприятия для бизнеса и другие форматы.

Региональная программа

AI MONTH не ограничится событиями в Астане, в течение месяца мероприятия в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий пройдут в региональных технологических хабах по всей стране.

В программу войдут воркшопы, буткемпы, хакатоны, карьерные встречи, питч-сессии и стартап-батлы. К мероприятиям смогут присоединиться школьники, студенты, преподаватели, разработчики, предприниматели, стартап-команды и специалисты, заинтересованные в освоении и практическом применении искусственного интеллекта.

Региональная программа позволит участникам из разных частей страны получить новые компетенции, разработать собственные решения и представить проекты профессиональному сообществу. Актуальные даты, площадки и условия регистрации представлены на платформе Astana Hub.

Программу месяца завершит Grand Final alem.ai Battle – финал AI-соревнования, организованного Astana Hub, международным инновационным кластером для развития технологического предпринимательства и IT-индустрии Казахстана. В финале встретятся команды и молодые таланты из Казахстана и Центральной Азии, которые представят разработки в четырех категориях.

Программа региональных мероприятий доступна по ссылке:

AI MONTH объединяет в единой программе весь цикл развития искусственного интеллекта: от образования, подготовки талантов и создания AI-продуктов до технологического предпринимательства, привлечения инвестиций и международного сотрудничества.

Организаторами AI & Digital Bridge 2026 выступают МИИЦР, Astana Hub и акимат Астаны. AI Month объединяет партнеров, поддерживающих развитие искусственного интеллекта, технологических инициатив и AI-экосистемы Казахстана.