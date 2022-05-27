Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Общество
Месячник по борьбе с наркоманией стартовал в Казахстане

Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось официальное открытие республиканского месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который отмечается ежегодно 26 июня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В нем приняли участие заместитель внутренних дел Ержан Саденов, представители центральных и местных государсвтенных органов и общественных организации, волонтеры.

Главная задача месячника – объединить общество и реализовать целый комплекс антинаркотических мероприятий. Все они направлены на пропаганду здорового образа жизни, повышение наркологической грамотности населения и осознания значимости участия в превентивной работе для сохранения здоровья детей, подростков и молодежи.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что распространение наркотиков, в том числе синтетических, представляет большую угрозу благополучию будущих поколений. Построение общества без наркотиков - задача, стоящая перед каждым гражданином Казахстана. 11 мая мы утвердили Дорожную карту по противодействию наркопреступности и совершенствованию мер профилактики наркомании на 2022-2023 годы. Профилактика является главным элементом в противодействии наркомании и наркобизнесу. Уверен, что совместными усилиями мы окажем положительное влияние на подрастающее поколение и обеспечим здоровое будущее нашей стране», — подчеркнул заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов.

Выступая перед участниками мероприятия, заместитель министра внутренних дел Ержан Саденов остановился на проводимых МВД мерах по противодействию наркопреступности и поделился результатами проделанной работы.

«Всего с начала года задержано свыше 1400 наркоправонарушителей. Выявлено около 600 административных правонарушений и около 1800 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято порядка двух тонн наркотических средств», — сказал Ержан Саденов.

Проведение масштабного антинаркотического месячника обусловлено необходимостью широкого охвата профилактическими мероприятиями всех граждан, в том числе несовершеннолетних и молодежи.

Запланированы семинары-совещания, дискуссии, лекции и беседы с педагогами, психологами, педиатрами, родителями по актуальным и проблемным вопросам профилактики наркопотребления.

Стоит отметить, что все эти мероприятия будут проводиться с 26 мая по 26 июня с полным охватом всех регионов страны.

В завершение мероприятия был проведен семинар-тренинг для представителей общественности, НПО, СМИ и блогеров по профилактики наркомании среди молодежи.

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