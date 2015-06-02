Месячник по борьбе с наркотиками стартовал в Казахстане

В Казахстане стартовал месячник по борьбе с наркотиками, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"В ходе месячника во всех регионах Казахстана пройдут "круглые столы", дебаты и диспуты по профилактике употребления психоактивных веществ. В них примут участие известные актеры, спортсмены и певцы. В местах массового скопления населения планируется проведение флэшмобов с привлечением известных людей и ветеранов. В организациях первичной медико-санитарной помощи, наркодиспансерах, молодежных центрах здоровья и антитабачных центрах будут организованы дни открытых дверей, в ходе которых граждане смогут получить бесплатные консультации психологов, наркологов и социальных работников", – сообщили в пресс-службе.
По данным национального отчета о наркоситуации в РК, основная часть проблемного потребления наркотиков в Казахстане приходится на внутривенные инъекции. А согласно информации Международного комитета ООН по контролю над наркотиками за 2014 год, общая численность наркопотребителей увеличивается пропорционально росту мирового населения. Предполагается, что более половины наркоманов, употребляющих их путем инъекций, инфицированы гепатитом С.
"Предпринимаемые меры по повышению осведомленности населения о разрушительном воздействии психоактивных веществ на здоровье и привлечению внимания общественности к созданию благоприятных психологических и социальных условий для подростков и молодежи будут способствовать формированию ответственного отношения к своему здоровью, а также привитию навыков отказа от употребления психоактивных веществ", – отметили в пресс-службе МЗСР РК.
Профилактика употребления наркотиков и противодействие их незаконному обороту является одной из важных составляющих государственной политики республики.