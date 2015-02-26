Месячник по профилактике туберкулеза стартовал в Казахстане

Общество
1683
Ксения Воронина
С 24 февраля по 23 марта 2015 года во всех регионах республики пройдет месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.

"Цель проведения месячника – повышение настороженности врачей организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в отношении ранней диагностики туберкулеза; усиление профилактических мероприятий; создание условий для ведения здорового образа жизни и своевременного прохождения профосмотров; повышение осведомленности населения о первых признаках туберкулеза, эффективности своевременного лечения, профилактических мероприятиях, включая отказ от табакокурения, наркотиков, алкоголя, соблюдение рационального питания и физической активности", – пояснили в ведомстве.

В рамках месячника по всей республике предусмотрено проведение семинаров-тренингов для медработников организаций ПМСП по профилактике и ранней диагностике туберкулеза, дней открытых дверей в организациях ПМСП с привлечением фтизиатров и других специалистов; занятия по профилактике туберкулеза в школах здоровья. А также "круглые столы", семинары-тренинги для руководителей предприятий по профилактике туберкулеза и созданию условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Кроме того, состоятся обязательные ежегодные флюорографические обследования со 100% охватом лиц, входящих в группы риска согласно приказу №19 МЗСР РК от 22 августа 2014 года.

"Снижение уровня заболеваемости туберкулезом является одним из приоритетных направлений государственной программы развития здравоохранения "Саламатты Қазақстан". За последние 10 лет показатель заболеваемости и смертности от туберкулеза снизился. Благодаря скрининговым осмотрам более 70% больных туберкулезом выявляются на ранней стадии заболевания", – сообщает Министерство здравоохранения и соцразвития РК.

