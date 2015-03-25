Общество Месячник по профилактике туберкулеза завершился в Астане Айнур Курамысова

В Астане завершился месячник по профилактике туберкулеза, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.



"В столице с 24 февраля по 23 марта прошел месячник по профилактике туберкулеза. В рамках реализации плана мероприятий по проведению месячника, посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом, под лозунгом "Казахстан – страна, свободная от туберкулеза" в медицинских организациях города были проведены мероприятия", – указывается в сообщении.



В период проведения акции во всех столичных поликлиниках прошла акция "День открытых дверей". Гости и жители города получили консультацию у квалифицированных специалистов. В рамках месячника прошло профилактическое флюорографическое обследование населения.



"Особое внимание в программе месячника уделялось работе с детьми и студенческой молодежью. Лекции и "круглые столы" по вопросам здорового образа жизни и профилактики туберкулеза фтизиатры провели для учащихся школ города, студентов средних и высших учебных заведений", – отмечается в сообщении.



Борьба с туберкулезом в Казахстане является приоритетным направлением и осуществляется в рамках государственной программы развития здравоохранения "Саламатты Казакстан" на 2011–2015 годы.



За последние 10 лет показатель заболеваемости и смертности от туберкулеза значительно снизился. Благодаря скрининговым осмотрам более 70% случаев выявляется на ранней стадии заболевания.

