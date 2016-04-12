Месяц казахстанцы могут находиться без визы в Южной Корее – МИД РК
Ксения Воронина
Граждане Казахстана могут до 30 дней находиться на территории Южной Кореи без визы. Об этом сообщает МИД РК, передает Kazpravda.kz.
"По Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований с ноября 2014 года граждане РК, при наличии действительного заграничного паспорта, могут посещать Республику Корея без предварительного оформления визы и находиться там не более 30 суток непрерывно", – отметили в ведомстве.
Действие Соглашения распространяется на граждан РК, направляющихся в Южную Корею с туристической или деловой целью, с целью оздоровления или лечения, с культурно-просветительской целью, по частным делам (посещение родственников, друзей и знакомых).
При этом положения данного Соглашения не распространяются на лиц, направляющихся в Республику Корея на трудоустройство, учебу, постоянное проживание или с миссионерской целью.
"В данном случае перед выездом из Казахстана в Республику Корея необходимо заблаговременно оформить южнокорейскую визу соответствующей категории в Посольстве Республики Корея в Астане или Генеральном консульстве этой страны в Алматы. В противном случае вам будет отказано во въезде иммиграционными властями Республики Корея и применен режим депортации согласно южнокорейскому законодательству", – пояснили сотрудники МИД РК.
Также министерство обращает внимание на то, что сотрудники южнокорейской иммиграционной службы, согласно законодательству своей страны, вправе опросить любого иностранного гражданина при въезде на предмет соответствия заявленной цели визита реальному намерению и, в случае расхождения в показаниях, отказать во въезде в соответствии со статьей 7 вышеназванного Соглашения.
"В этой связи всем въезжающим в Южную Корею гражданам РК вне зависимости от цели визита настоятельно рекомендуем иметь при себе обратный авиабилет, копию приглашения от соответствующего лица или организации в Южной Корее (компании-партнера, турагентства, медицинского учреждения и пр.), в иммиграционной карте прибытия (заполняется в международном аэропорту по прибытии) четко указать цель своего визита, адрес временного местонахождения в Республике Корея и желательно имя, наименование и контактную информацию лица/организации, к кому вы направляетесь", – рекомендует МИД РК.
Также всем выезжающим желательно предварительно оформить медицинскую страховку перед выездом в Республику Корея, так как бесплатное оказание медицинских услуг в этой стране не предусмотрено.