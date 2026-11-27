Экспертное сообщество Казахстана обсуждает возможное вето на «энергетики». Специалисты, с которыми побеседовал корреспондент Kazpravda.kz , считают инициативу здравой и своевременной, но при этом призывают подойти к окончательному решению максимально взвешенно с учетом интересов всех сторон.

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В Казахстане могут полностью запретить производство, ввоз и продажу энергетических напитков. Такую идею озвучил депутат Курултая Максут Насибулов, по словам которого, якобы бодрящие напитки представляют реальную угрозу здоровью.

Глава Национального научного центра развития здравоохранения Эрик Байжунусов в интервью 24.kz поделился итогами исследования, которые показали, что 43% школьников, так или иначе, употребляют энергетические напитки, а 10% школьников пьют энергетические напитки на постоянной основе.

«Нужно понимать, что фокус-целевая группа воздействия энергетических напитков составляет население от 10 до 60 лет, практически не подверженного употреблению этого напитка. То есть рынок огромен, он требует глубокого анализа, потому что вредные воздействия данного вида продукции на здоровье человека уже доказаны. Мы сейчас видим много побочных воздействий, различных осложнений, поэтому мы, как медицина, как система здравоохранения, действительно бьём тревогу, что нужно этим вопросом заниматься», - говорит Эрик Байжунусов.

Метаболический обман вместо бодрости

По словам health-коуча, нутрициолога Гаухар Байгеловой, «энергетики» представляют реальную угрозу для здоровья населения, потому что они очень быстро вызывают привыкание и зависимость. По ее наблюдению, огромное количество людей пьёт их ежедневно на постоянной основе, и часто дело не ограничивается одной баночкой: периодически дозу приходится увеличивать.

Но «энергетики» далеко не безопасный продукт, убеждена эксперт. Это не просто сладкий напиток, который якобы даёт бодрость. На самом же деле здесь происходит настоящий метаболический обман, считает она. В составе одной только баночки содержится огромное количество сахара, которое превышает дневную норму почти в два раза.

«Как это работает? Напиток обманывает наш организм и даёт энергию «взаймы». В моменте человек действительно чувствует прилив сил, но он достигается за счёт ударной дозы сахара и резкого выброса кортизола. В долгосрочной перспективе это истощает ресурсы организма, а на смену бодрости приходят хроническая усталость, апатия и раздражительность. Кроме того, такая регулярная нагрузка бьёт по эндокринной системе, усугубляя инсулинорезистентность и проблемы с надпочечниками», - предупреждает эксперт.

При этом Гаухар Байгелова, поддерживая максимально жёсткие ограничения по «энергетикам», задается вопросом: насколько эффективным окажется полный запрет?

«На сегодняшний день мы знаем много примеров, когда тотальные запреты приводят лишь к появлению подпольных продаж. А поскольку нелегальный рынок никто не контролирует, на нём неизбежно появляются суррогаты, которые могут быть ещё опаснее и пагубнее для здоровья. Поэтому здесь, скорее всего, нужны более взвешенные и продуманные меры: запрет на рекламу и агрессивный маркетинг, ⁠менее яркая, нейтральная упаковка, которая не цепляет взгляд, ⁠правила выкладки в магазинах, чтобы эти баночки не стояли на видных местах у касс, а убирались на нижние, менее заметные полки», - отметила эксперт.

По ее мнению, если внедрять такие меры на законодательном уровне, они сработают гораздо лучше.

«Мы не создаём дефицит и теневой рынок, но делаем так, чтобы продукт перестал привлекать внимание и провоцировать импульсивные покупки. На мой взгляд, такой подход будет куда эффективнее», - считает она.

Чай вместо «энергетика»?

Диетолог Луиза Дүйсенбиева также считает, что предложение о полном запрете «энергетиков» своевременно для обсуждения. По ее словам, вред энергетических напитков для подростков и людей с проблемами сердца и давления уже доказан врачами. Частичные ограничения работают не всегда, поэтому стоит рассмотреть более строгие меры, но обязательно с переходным периодом для бизнеса и разъяснением для населения, считает она.

«Сегодня «энергетики» стали слишком доступными. Их пьют школьники перед уроками, студенты во время сессии, водители в дальних поездках. При этом мало кто задумывается о составе таких напитков: высокая доза кофеина, сахара и стимуляторов серьезно нагружает сердце, нарушает сон и вызывает зависимость. Для растущего организма это особенно опасно», - отметила диетолог.

При этом эксперт подчеркнула, что понимает и позицию предпринимателей.