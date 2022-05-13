Металл на 11 млн тенге похитили у золотодобывающей компании в Казахстане

Около 4 тонн меди украли у золотодобывающей компании в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

С заявлением в полицию обратилось руководство собственной безопасности одного из предприятий области. Потерпевшая сторона сообщила, что при неизвестных обстоятельствах из центрального склада компании тайно похитили металл на общую сумму более 11 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Мойынкумского района установили и задержали двоих работников данного предприятия 32-х и 30-ти лет. Задержанные дали признательные показания.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые по предварительному сговору 3 раза совершили кражу со склада, перевозив медь сразу в пункт приёма металлолома. Украденный металл приняли по 3 тысячи тенге за килограмм на общую сумму более 9 млн тенге. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.