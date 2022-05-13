Металлолом как воздух нужен

Временное ограничение вывоза лома и отходов металлов позволит загрузить отечественные металлургические предприятия необходимым сырьем, считают в Комитете индустриального развития МИИР РК.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя комитета Турар Жолмаганбет. По его словам, временное ограничение вывоза лома – это тактическая мера, а стратегическая цель – реализация политики индустриализации, проводимой в стране с 2010 года. Среди главных задач – глубокая переработка сырья до готовых изделий. Она основной инструмент ухода от ресурсозависимой экономики.

Спрос на лом черных и цветных металлов растет, и это связано в том числе с Парижским соглашением по климату. Турар Жолмаганбет напомнил, что чуть более пяти лет назад свыше ста стран договорились о сокращении выбросов парниковых газов, и Казахстан был в этом числе.

– Появилось понятие «углеродный налог». Если мы будем использовать все больше природного сырья, выбрасывая при его переработке все больше углекислого газа, то при экспорте этот ущерб природе будет добавляться к ввозной стоимости товара, и он станет за рубежом менее конкурентоспособным.

Можно посмотреть и с экологической точки зрения: при получении одной тонны стали из железной руды образуется 1,5 тонны выбросов CO2, а когда мы получаем ее из лома и отходов черных металлов – выбросов мизер, буквально восемь кило... Поэтому сталелитейные производства все больше и больше будут потреблять лом черных металлов. Уже сегодня каждую третью тонну стали в мире получают из лома черных металлов, – проинформировал Турар Жолмаганбет.

Более того, Казахстан не единственный защищает внутренний рынок, ограничивая вывоз вторичного сырья. Все наши партнеры – Кыргызстан, Россия, Армения, Узбекистан и Беларусь – практикуют подобную меру. Есть ограничения в России. Там квотируют объемы и все, что свыше квоты, облагают пошлиной порядка 100 евро за тонну. Сейчас рассматривается возможность ее увеличения до 300 евро.

Эмбарго на полгода применяется в Армении, в Кыргызстане также практикуются ограничения на вывоз, а в Беларуси и Узбекистане действует государственная монополия. То есть там только государственные компании имеют право собирать металлолом, обрабатывать его. Все эти страны на первый план ставят обеспечение внутренней потребности заводов.

– Сегодня Еврокомиссия рекомендовала Европарламенту принять запрет на вывоз данного вида сырья и материалов. Здесь иной мотив – декарбонизация: за счет лома будет меньше выбросов, меньше добычи невосполнимого сырья и не будет обложения дополнительным налогом, – и такой пример привел представитель МИИР.

Казахстан же ограничивает вывоз, поскольку компании, действующие в секторе черной металлургии, загружены на треть, а наша задача довести их загрузку до 70–80%. Кроме того, эта мера позволит запустить в регионах ранее законсервированные предприятия, которые начинают работу. Причем Турар Жолмаганбет подчеркнул, что в приоритете обеспечение ломом национальных предприятий. В настоящее время действуют ограничения только на вывоз автомобильным транспортом, по железнодорожным перевозкам их нет.

Спикер также рассказал, что в то время как не хватает лома для работы отечественных заводов на полную мощь, в прошлом году только в РФ было экспортировано свыше 700 тыс. тонн лома и отходов черных металлов.

– Когда в стране не хватает лома, мы вынуждены его импортировать. В таких случаях у нас не остается никакого выбора, кроме как запретить вывоз. Мы ожидаем результаты в виде готовых изделий, рабочих мест и дополнительных налогов, – сообщил Турар Жолмаганбет. – Нам нужно правильно расставить приоритеты. Мы должны максимально перерабатывать наше сырье, из него делать готовые изделия, обеспечивать внутренний рынок и экспортировать за рубеж, тем самым привлекая валютную выручку.

Директор представительства KSP Steel в Нур-Султане Меиржан Кенжебаев поддержал временный запрет. По его словам, это мера, направленная на справедливое регулирование рынка, особенно тогда, когда лом становится стратегическим сырьем.