Свежий выпуск Металлургам «железки» по плечу Сергей ГОРБУНОВ, Аксу

С таким результатом металлурги подразделения АО «ТНК «Казхром», входящего в состав Евразийской Группы (ERG), выступили на чемпионате Казахстана по гиревому спорту и арм­рестлингу, который завершился в Петропавловске.

В соревнованиях участвовали свыше 100 участников из 11 регионов Казахстана. Сильнейшие атлеты страны – мужчины и женщины – боролись не только за титулы чемпионов, но и за путевки на предстоящий чемпионат мира по гиревому спорту, который пройдет в ноябре нынешнего года в Дублине (Ирландия).

От Павлодарской области уже традиционно выступили аксуские металлурги, представляющие одноименный клуб. Лучшие результаты в классическом двоеборье (толчок + рывок) продемонстрировали заводчанин Владимир Кресс и работник АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», которая также входит в состав ERG, Владислав Подлипенский, ставшие лучшими в весовых категориях свыше 95 и 85 кг соответственно.

Призовые места в личном первенстве завоевали и остальные представители Аксуского завода ферросплавов. Так, серебряными призерами чемпионата стали Андрей Фиялка и Светлана Юзюк, бронзовыми – Александр Гончаренко и дебютантка соревнований Наталья Какуля. По сумме личных наград сборная СК «Металлург» завоевала 3-е командное место.

В рамках соревнований также прошла командная эстафета. Владимир Кресс, Владислав Подлипенский, Андрей Фиялка, Александр Гончаренко и Нурдаулет Жунусов в течение трех минут по очереди толкали гирю. 208 подъемов на пятерых – и заслуженное 2-е место в эстафете.

Неплохо выступила и молодежь клуба. Тренирует заводчан и молодых аксуских силовиков многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Владимир Кресс.



