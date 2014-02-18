Металлурги – опора президентского курса

В текущем году «Казцинк» направит около 3 млрд. тенге на реализацию социальных проектов в регионе. Будут профинансированы программы, направленные на повышение качества и доступности медицинских услуг. В моногородах Риддере и Зыряновске, к примеру, за счет средств компании откроются специализированные палаты для оказания экстренной помощи тяжелобольным, а в медицинские учреждения этих населенных пунктов поступит новое хирургическое и диагностическое оборудование. Впервые в этих городах появятся современные реанимобили.

Устькаменогорцы знают о том, что замечательный детский сад «Балапан», прекрасный теннисный центр Smash построили в предыдущие годы металлурги. Этим объектам высокую оценку дал сам Президент страны.

В прошедшем году на геологоразведочные работы «Казцинком» затрачено свыше 1,3 млрд. тенге. В бюджет 2014 года включена реализация 22 разведочных проектов по Казахстану, что составляет 3,5 млрд. тенге, и из них только по ВКО – 2,3 млрд. тенге. В планах компании на текущий год – внедрение нового производства с использованием нанотехнологий в металлургии и обогащении руд, а также целый ряд других инновационных проектов.

Между тем именно казахстанские экспортеры в последнее время находились в самом трудном положении, ведь наша продукция стала менее конкурентоспособной в сравнении со странами, где проходила девальвация национальных валют. Корректировка курса тенге, полагаем, повысит конкурентоспособность ряда казахстанских предприятий, включая ТОО «Казцинк». Что в свою очередь позволит компании выполнить все обязательства перед сотрудниками, партнерами, государством, реализовать все инвестиционные проекты, от которых зависит будущее нашего предприятия и страны в целом.

Нурахын ТЫНЫБАЕВ,

начальник химико-металлургического цеха свинцового завода УК МК ТОО «Казцинк»