Метан выходит из тени

Метан признан одним из наи­более значимых парниковых газов с точки зрения прямого влияния на климат. Сокращение его выбросов – быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Впрочем, есть и другая сторона медали – этот простейший углеводород может использоваться для генерации электроэнергии, внутреннего потребления или экс­порта. В условиях нестабильности на энергетических рынках данный нюанс делает метановую повестку не только климатической, но и экономической.

Ежегодный доклад Global Methane Tracker, представленный Международным энергетическим агентством (МЭА), подтвердил, что выбросы метана от ископаемого топлива в 2025 году оставались на очень высоком уровне, несмотря на рост числа национальных и корпоративных обязательств.

По данным МЭА, применение существующих мер по сокращению выбросов метана и устранению неэкстренного факельного сжигания газа могло бы ежегодно высвобождать до 200 млрд м³ природного газа. Для Казахстана это особенно актуально: с учетом значительного нефтегазового и угольного сектора метановая повестка становится час­тью практического регулирования, модернизации и эффективного использования ресурсов.

Последовательность этой работы отражена в международных оценках: в Global Methane Tracker Казахстан выделен как одна из стран, разрабатывающих регулирование по сокращению выбросов метана в секторе ископаемого топлива. МЭА подчерк­нуло, что наша страна развивает программу реагирования на крупные выбросы с использованием разных источников данных, включая спутниковые наблюдения. Это направление развивается и через международные партнерские механизмы.

По данным коалиции Climate and Clean Air Coalition (CCAC), действую­щей в рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP), с 2026 года Казахстан получает поддержку по линии Fossil Fuel Regulatory Programme для развития регулирования метана в нефтегазовом и угольном секторах.

На прошедшем в Астане Региональном экологическом саммите (RES 2026) этой теме было уделено особое внимание. В частности, в рамках­ RES EXPO прошла отдельная панель «ESG в нефтегазовом и металлургическом секторах: вызовы, необходимые инвестиции и лучшие практики», на которой представители бизнеса, международных организаций и технологических компаний подробно обсудили возможности перехода крупных предприятий от климатических обязательств к конкрет­ным действиям по контролю выбросов метана.

Одним из ключевых вопросов стало внедрение базовых данных о вредных выбросах. Без этого невозможно понять, откуда они берутся, какие источники наиболее значимы и как оценивать прогресс. Для крупных предприятий такой путь требует не только закупки оборудования, но и перестройки внутренних процессов: распределения ответственности, подготовки специалистов и постоянной связи между экологическими службами, производством и руководством.

Как отмечали участники дискуссии, когда базовые данные встроены в рабочие процессы, компания понимает, кто отвечает за устранение выброса и как быстро необходимо отреагировать. Такой подход меняет само понимание ESG. Данные перестают быть набором цифр для внешнего отчета и становятся основанием для управленческих решений. Это особенно важно для крупных промышленных предприятий, где масштабы производства требуют не только технологий, но и четкой внутренней координации.

Для горно-металлургического сектора ESG-трансформация также связана с практическими решениями: снижением энергоемкости, модернизацией оборудования, более эффективными производственными подходами и ответственностью перед территориями присутствия.

Оценки экспертов и опыт компаний показывают, что мониторинг может быть не статьей расходов, а инструментом экономии. В этом смысле экологические меры становятся частью производственной эффективности. Такой подход особенно важен для нефтегазовой отрасли, где экологический результат может одновременно означать снижение потерь и более рациональное использование ресурса.

Экологические обязательства нельзя рассматривать отдельно от технологического обновления. Если производство остается энергоемким, то воп­рос снижения выбросов становится частью общей стратегии повышения эффективности и инвестиционной привлекательности.

В целом эксперты отмечают значительные шаги Казахстана в формировании нормативного регулирования выбросов метана, в то же время эти нормы должны естественным образом встраиваться в линию с уже существующими глобальными стандартами.

Для Казахстана и всего Каспийского региона это особенно важно с учетом тенденций на внешних рынках. Европейский союз продолжает внедрение регулирования по метану в энергетическом секторе. Его импорт­ные требования предусматривают предоставление информации о происхождении продукции, маршрутах поставок и мерах контроля метана, включая выявление и устранение утечек, мониторинг, отчетность, верификацию. В июле 2026 года Европейская комиссия уточнила практический механизм применения этих правил, опубликовав рекомендации по типовым договорным положениям и применению штрафов к импортерам.

Это означает, что экологические данные постепенно становятся частью торговой и инвестиционной логики. Речь идет уже не о формальных отчетах, а о способности промышленности работать с точными данными, видеть реальные источники потерь, устранять их и превращать экологические требования в экономический результат. Такой подход помогает компаниям быть более эффективными, а государству – формировать понятные правила для инвесторов и партнеров.

Казахстан в вопросах регулирования метана выступает не только как участник глобальной климатической повестки, но и как площадка для практического диалога, где страны Каспийского региона могут обмениваться технологиями, выстраивать общие подходы, привлекать инвес­тиции и укреплять доверие через совместные экологические проекты.

Проведение RES 2026, консультации по регулированию метана, участие международных партнеров показывают, что страна стремится соединить экологические обязательства с промышленной политикой, технологическим обновлением и инвестиционной повесткой. В долгосрочной перспективе эта работа укрепляет позиции республики как ответственного и технологически ориентированного партнера.