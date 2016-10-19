Статьи Метану требуется инвестор Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Группа экспертов по шахтному метану Европейской экономической комиссии ООН выступила инициатором «круглого стола», посвященного передовой практике эффективного извлечения метана и использования на угольных шахтах, чтобы сдвинуть с мертвой точки проблемы добычи ценного энергоресурса в Карагандинском угольном бассейне. Неудивительно, что дискуссионной площадкой по важной, можно сказать, животрепещущей для отрасли проблеме стал Карагандинский государственный технический университет – главная база горной науки. В его стенах зарубежные ученые и специалисты ознакомили казахстанских коллег с международным опытом добычи шахтного газа из угольных пластов и с передовыми проектами по использованию этого нетрадиционного экологически чистого энергоресурса. В работе «круглого стола» участвовали ученые и эксперты из Казахстана, США, Великобритании, Мексики, России и Украины.



Отрицательное влияние шахтного газа на атмосферу давно доказано. Он вредит ей, создавая парниковый эффект, даже больше, чем CO2 – углекис­лый газ. А как заявил представитель АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергазы Баймухаметов, угольные предприя­тия Карагандинской области в год выб­расывают в атмосферу до 350 млн кубометров метана. Из них 70 млн кубов – высокой концентрации.



Забегая вперед, замечу, что восемь скважин на Шерубайнуринском участке показали 98% чистоты выделяемого из угольных пластов газа. Лучшее топливо! Но пока такой альтернативный источник используется далеко не полностью. Он идет лишь на выработку электроэнергии и отоп­ление помещений шахты.



– Мы пытались привлечь инвесторов, чтобы эффективнее использовать важный ресурс и уменьшить парниковый эффект, но у нас ничего не получилось, – сказал С. Баймухаметов. – Надеемся, что вскоре воп­рос сдвинется с мертвой точки и нас поддержат на правительственном уровне. Руководство угольного департамента сейчас активно занимается этими проблемами, ищет подрядчика, который займется утилизацией шахтного метана.



В выступлениях прозвучало, что на предприя­тиях бассейна уделяют много внимания вопросам безопас­ной дегазации. Например, в год из пластов извлекается до 150 млн кубометров метана. А при работе некоторых добычных участков в лаве выделяется до 150–200 кубометров чистого метана в минуту. Именно такая ситуация на шахте «Саранская».



Чтобы как-то урегулировать и уменьшить риски, пришлось привлечь иностранных специалистов. Однако это не решило всех проблем, в частности, связанных с внезапным выбросом газа, а также составлением точного прогноза опасных зон. А ведь еще необходимо пытаться снизить газонос­ность угольных пластов на глубине ниже 500 метров. Есть и другие проб­лемы. Где же тормозится их решение?



По словам Сергазы Баймухаметова, хотя на предприятиях и работают по новым технологиям, но нормативная документация остается на уровне 60-х годов прошлого столетия. Кроме того, несмотря на наличие станка направленного бурения, местные специалисты так и не смогли освоить технологию его применения по мягким породам угля, что в свою очередь сказывается на безопасности и производительности.



– Мы для того и собрались, чтобы сообща найти ответы на проблемные вопросы, – заявил председатель группы экспертов по метану ЕЭК ООН Рэй Пилчер. – Надо постараться сделать так, чтобы добыча метана стала прибыльной. Но в то же время она должна быть безопасной для окружающей среды. А для этого следует проанализировать все методы и способы извлечения полезного природного ископаемого, применяемые в мире. Это большая работа! Поэтому мы подготовили проекты по применению передовых технологий.



По некоторым из них процесс уже идет. Как отметила представитель Глобальной инициативы по метану PNNL Волхи Рочанки, они давно сотрудничают с Казахстаном.



– У нас партнерские отношения с 43 государствами мира, – рассказала она. – В вашей стране мы сотрудничаем с Министерством энергетики, департаментом по развитию угольной промышленности и «КазТранс­Газом». Наша цель – помочь сократить выб­рос метана, преодолеть информационные и технические барьеры, используя опыт других в мире. В том числе и в реализации природного топлива.



Все зависит от геологических особенностей и условий добычи, ну и стимулирования государством. В случае с карагандинскими залежами намного дешевле использовать дренажный метан из-за его высокой концентрации, считает Волхи Рочанки. Как это сделать, эксперты обсудят со специалистами. Здесь надо учитывать многие составляющие, просчитывать риски.

