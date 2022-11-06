Фото: Kazpravda.kz
Общество

Метель, гололед, сильный дождь ожидаются в понедельник в ряде городов Казахстана

"Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 7 ноября в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге пройдет сильный дождь. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере с низовой метелью, на севере, востоке, в центре – гололед. 

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области сильный дождь.

В Астане - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 0-2 мороза.

В Алматы:  переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

В Шымкенте облачно, дождь, утром и днем временами сильный. Ветер юго-западный, западный 8 -13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10 тепла.

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