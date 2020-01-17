Метель, туман и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Казахстане 17 января

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на сегодня, 17 января 2020 года, передает Kazpravda.kz.

"Ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на северную половину РК – ожидаются осадки, на северо-западе и на востоке местами сильные, преимущественно в виде снега. На южную половину РК будет оказывать влияние поле высокого давления – ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются метель, туман, гололед, порывистый ветер", – говорится в сообщении Казгидромета. 

По данным синоптиков, в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются метель, в Павлодарской области местами сильная, ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в Акмолинской и Павлодарской областях порывы 30 м/с и более, местами гололед, в Костанайской области – туман.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях будет ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в Северо-Казахстанской области порывы 30 м/с и более, местами метель, гололед. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с метелью.

В Алматинской, Жамбылской областях местами туман, гололед, в Жамбылской области – низовая метель. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях местами прогнозируется туман, в Кызылординской области – утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

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