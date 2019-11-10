Общество
Метели и гололед: осадки пройдут в большинстве регионов Казахстана 10 ноября
Осадки пройдут в большинстве регионов Казахстана 10 ноября, передает Kazpravda.kz.   

"В большинстве областей республики с прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на востоке – местами сильные, ожидаются усиление ветра, метель, гололед. Лишь на юго-западе и западе страны – погода без осадков. Местами ожидается туман", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской обастях местами ожидается туман, в Мангистауской области днем усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, утром и днем в Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – местами туман.

В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение: в ВКО – с 21.00 часа 09 ноября до 21.00 часа 10 ноября; в Мангистауской области – с 21 ч. 09 ноября до 21 ч. 10 ноября; в Костанайской области – с 21 ч. 9 ноября до 21 ч. 10 ноября; в Кызылординской области – с 20 ч. 9 ноября до 20 ч. 12 ноября; в Акмолинской области – с 21 ч. 09 ноября до 21 ч. 10 ноября; в Туркестанской области – с 05 ч. 10 ноября до 21 ч. 10 ноября.

В связи с погодными условиями остаются закрытыми выезды из Нур-Султана. С подробной информацией о закрытии участков республиканских дорог можно ознакомиться по ссылке.

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