Метели и гололед ожидаются в Казахстане 6-8 октября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, 6-8 октября под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, востоке страны осадки в виде дождя и мокрого снега, ожидаются гололедные явления, низовые метели.

Прогнозируется повышение температуры воздуха на западе страны ночью до +2+12°С, днем до +17+22°С, на северо-западе, севере ночью от -1-6°С до +3+13°С, днем от 0,+5°С до +5+20°С, основной фон температуры ночью на востоке, в центре 0,+7°С, днем +2+15°С, на юге, юго-востоке повышение ночью от +2+8°С, в горных районах заморозки 1-3°С до +5+10°С, в горных районах 0,+5°С, днем от +12+17°С, в горных районах +4+9°С до +17+22°С, в горных районах +9+14°С.