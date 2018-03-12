В мире
Метеорологи бьют тревогу – на Европу может обрушиться вал небывалой жары
Эксперты сообщают, что последствия глобального потепления катастрофически влияют на ситуацию в Арктике. Обширные территории Заполярья перенесли самую теплую зиму за все время наблюдений, передает Sputnik.md.

Согласно официальным данным, опубликованным несколько дней назад Соединенными Штатами, в этом году уровень морского льда достиг рекордно минимальной отметки, сообщает британское издание The Guardian.

"Это просто сумасшествие (что происходит – прим. автора). Эти тепловые волны – я никогда раньше такого не видел", – заявил Марк Серрез, директор Национального центра исследований снега и льда в Боулдере, штат Колорадо, который изучает Северный полярный круг с 1982 года. По словам ученых, Северный полюс буквально покрыт водой.

Более того, эксперты убеждены, что именно глобальное потепление отвечает за сибирский фронт, который поразил Европу и северо-восток США в последние недели февраля.

В конце февраля средняя температура над Арктикой, рассчитанная датскими метеорологами, была на 20 градусов выше, чем следовало бы. Этот внезапный нагрев отвечал за полярный вихрь на европейском континенте. В самой северной точке Гренландии за период замерзания было зарегистрировано в общей сложности 61 час температур выше точки замерзания, и это лишь с начала 2018 года – тревожная статистика.

"Полярный вихрь" по всей Европе стал результатом тепловой инверсии. Горячий воздух поднялся из Атлантического океана и из Берингова пролива на Северный полюс и вытеснил массы холодного воздуха, которые спускались по всему полушарию.

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