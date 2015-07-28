Меткий глаз, твердая рука Свежий выпуск 842 Сергей ГОРБУНОВ

В соревнованиях приняли участие 17 команд, представлявших структурные подразделения Генеральной прокуратуры, Комитета уголовно-исполнительной системы и управления специализированной службы охраны МВД РК, Национальной гвардии РК и Пограничной службы КНБ РК.

Но прежде чем приступить к стрельбам, участники чемпионата традиционно возложили цветы к памятнику погибшим полицейским, а почетный караул произвел салют...

Торжественное мероприятие открыл начальник департамента генерал-майор полиции Марат Кожаев, который отметил, что служба участников состязания по-прежнему остается и опасной, и трудной. Поэтому боевая подготовка – залог жизни. Каждый сотрудник силовых структур должен хорошо владеть боевым оружием, и сегодня лучшие из лучших собрались в Павлодаре.

Далее двухдневные соревнования продолжились на специальном загородном стрельбище, где развернулась борьба за лидерство. В общекомандном зачете чемпионата МВД РК самыми лучшими, по мнению компетентных судей, признаны стрелки ДВД Павлодарской области. Второе место завоевали сотрудники ДВД Алматы и третье – команда ДВД Жамбылской области. В личном первенстве в разных категориях лучшие результаты показали Н. Ткаченко (Алматы), Н. Бойко (ЮКО). Среди мужчин первенствовали Е. Насипбаев (Алматы), А. Берекетов, В. Майкенов и Е. Папанов (все Павлодарская обл.) и Е. Жанабеков (Жамбылской обл.)

Также определились и победители чемпионата ФСО «Динамо», где первое место судьи единогласно присудили команде МВД РК. Второго удостоились представители УССО МВД РК и третьего – команда Пограничной службы КНБ РК. Победители призеры чемпионата были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.