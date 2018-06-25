Методами акселерации

Участники получат бесплатное рабочее пространство на территории ЭКСПО, диагностику стартапа, настройку бизнес-процессов и инвестиции. На старте программы акселерации эксперты проведут диагностику проекта на жизнеспособность бизнес-идеи, исходя из которой для каждого проекта будет определена цель, составлена дорожная карта развития и план подготовки привлечения инвестиций. За каждым проектом закрепят персонального эксперта и наставника – трекера, который поможет сформулировать гипотезы, проработать план действий и держать фокус на результат. Кроме того, в рамках акселератора планируется проведение аукциона стартапов. В ходе аукциона проект сможет привлечь намеченную сумму инвестиций на выгодных условиях.

За 3 месяца участия в акселераторе Astana Hub проект получит кратное ускорение в развитии, что равносильно году работы вне программы. Заявки на участие принимаются на сайте accelerator.astanahub.com до 23 июня 2018 года. Запуск программы состоится 3 июля 2018 года.

Напомним, в феврале текущего года на базе технопарка Astana Hub была запущена первая прог­рамма акселерации #garage. По итогам программы были выпущены 10 казахстанских IT-старт­апов, которые за три месяца акселерации увеличили продажи, привлекли первые инвестиции и вывели свою бизнес-модель на новый уровень развития.