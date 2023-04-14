Методом асара

В последние годы жители сел и городов Алматинской области, не дождавшись помощи местных властей, за свой счет ремонтируют дороги, устанавливают опоры электропередачи, трансформаторы, прокладывают водопровод и газовые сети. Такого рода строительно-монтажные работы, финансируемые потребителями, хоть и вызывают недовольство населения, но уже становятся обыденным явлением.

Недавно жительница села Жандосов Карасайского района, глава общественного движения «Сельские волонтеры» Азиза Утегенова взяла на вооружение этот же метод, открыв фонд частных пожертвований. По ее словам, состояние дорог в поселке плачевное, машины часто застревают в непролазной грязи. Особенно обострилась ситуация нынешней весной, так и пришла идея начать сбор средств среди местных жителей.

– У нас сельчане и раньше делали ремонт улиц своими силами, – рассказывает Азиза. – Те, кому позволяют финансы. Для этого покупают стройматериалы: балласт и ПГС – песчано-гравийную смесь. Все это стелют на глину, выравнивают грейдером, утрамбовывают. Речь не идет о капитальном асфальтировании. Это создание временных удобств, нижнего слоя дорожного покрытия.

В планах акимата Жандосовского сельского округа – до 2025 года отремонтировать 17 улиц, из которых нынче приведут в порядок только две. Активисты-общественники намерены до конца текущего года уделить внимание десяти сельским дорогам, не вошедшим в акиматовский список. Создана чат-группа, в которой уже состоят 64 человека. На данный момент в дорожном фонде села собрано около 257 тыс. тенге.

Согласно договоренности, ежемесячно каждый участник группы должен делать взнос размером в три тысячи тенге. Энтузиасты провели объезд поселка, сделали фото- и видео­съемку дорог. Первой в ремонтном плане значится улица Алимкулова, по которой невозможно не только ездить, но и ходить. Сельчане выбрали ее общим голосованием.

– Там нет даже балласта, сплошная глина, – продолжает инициатор социального проекта. – В ближайшее время мы передадим собранные средства жильцам этой улицы. Они сами купят стройматериалы, наймут рабочих и грейдер. Затем по этой же схеме начнем сбор денег на ремонт других улиц.

Азиза называет участников фонда меценатами, «нашими маленькими бизнес-ангелами». Сейчас ведется специальная PR-кампания, в ходе которой активисты призывают земляков присоединиться к чат-группе. По их словам, чем больше будет собрано денег, тем быстрее улучшится ситуация с бездорожьем в Жандосове. Пусть ненадолго, на два-три года, но за это время, глядишь, подойдет очередь на асфальтирование, которое будет проводить акимат.

– Это делается ради блага всех сельчан, – подчеркивает активистка. – Я занимаюсь этим и как человек верующий. В исламе есть понятие «большой сауаб» – духовное вознаграждение, которое дается за строительство школ, мостов, дорог, больниц и других сооружений, полезных для общества. Главное – людям станет жить комфортно, они почувствуют, что, объединившись, можно преобразить родное село. Ведь помогая другим, мы улучшаем свое окружение.

Креативная команда

Надо сказать, для Азизы и ее помощниц Жулдыз Айторе, Бану Сарсембай и Эльмиры Кобеевой идея с ремонтом дорог не есть что-то сверхординарное. На протяжении ряда лет они занимаются краудфандингом – сбором добровольных пожертвований, используемых в благотворительных целях. В онлайн-режиме организаторы делают отчеты за каждый собранный тенге.

Так, во время пандемии волонтеры доставляли малоимущим сельчанам Алматинской области продуктовые наборы, лекарства, защитные маски, купленные на средства неравнодушных сограждан. Помощь была оказана сотням семей.

Два года назад активисты открыли инстаграм-страницу @jandossov_ta, насчитывающую сегодня свыше двух тысяч подписчиков. Редакция портала наладила обратную связь с сельским, районным и областным акиматами, благодаря чему стали оперативно решаться насущные проблемы местных жителей, связанные с нехваткой питьевой воды, газоснабжением, загрязнением окружающей среды, уборкой мусора. Здесь же сообщается о хороших начинаниях волонтеров – открытии сельской библиотеки «Оқырман ауыл», покупке дома для многодетной семьи, строительстве детской игровой площадки.

При этом энтузиасты не считают себя альтернативой местной власти. Команда креативных добровольцев выполняет, скорее, функцию общественного совета, обращая внимание чиновников на острые вопросы. Начав дорожный проект, они готовят почву для капитального ремонта, который будет проведен на бюджетные средства.

На днях аким Жандосовского сельского округа Алмас Жамбау­ов выделил активистам 50 кубов ПГС. По итогам голосования строительный материал решено передать жильцам улицы Балбулак, также находящейся в плачевном состоянии.

К слову, местные жители весьма рады позитивным изменениям, происходящим в селе в последние годы. Благодаря различным социальным акциям и проектам односельчане стали сплоченнее, дружнее, отзывчивей к чужой беде.

В конце апреля Азиза и ее друзья-единомышленники вновь хотят удивить земляков, устроив для них повторное празднование Наурыза с шоу-показом национальной одежды этносов, населяющих Казахстан. Причем участниками модного дефиле выступят жители многонацио­нального Жандосова.

Гостей ждут музыкальные номера, танцы, угощения. Победителям бьюти-конкурса спонсоры вручат ценные призы.