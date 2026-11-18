Согласно представленным данным, в 2025 году в Казахстане образовалось около 5 млн тонн твёрдых бытовых отходов. Из них 1,5 млн тонн, или 30,7%, были переработаны и утилизированы

Фото: пресс-служба Халық Кеңесі

Сегодня состоялось очередное заседание Экологической комиссии Комитета по региональному развитию и местному самоуправлению Қазақстан Халық Кеңесі. Ключевой темой экспертного обсуждения стало повышение эффективности всей цепочки обращения с отходами. В работе комиссии приняли участие Ерлан Нысанбаев и Табиғат Зейнұлқабден, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Халық Кеңесі

В повестку дня вошли вопросы состояния системы сбора и вывоза отходов, соответствия полигонов установленным требованиям, развития предприятий по переработке отходов, а также цифрового учёта их движения.

Согласно представленным данным, в 2025 году в Казахстане образовалось около 5 млн тонн твёрдых бытовых отходов. Из них 1,5 млн тонн, или 30,7%, были переработаны и утилизированы. При этом из 2 911 полигонов страны только 577 (19,8%) соответствуют экологическим и санитарным требованиям.

Однако, по словам руководителя комиссии Ерлана Нысанбаева, даже эти полигоны требуют дополнительного анализа и системной проработки с госорганами и акиматами. Особую обеспокоенность вызывает ситуация в сельской местности, где инфраструктура сбора и вывоза мусора остаётся слабой, а также рост стихийных свалок, формирующихся преимущественно за счёт строительного мусора.

Отдельное внимание уделили ситуации в Атырауской области – Ерлан Нысанбаев запросил у представителей региона информацию о состоянии местного полигона, который чуть ли не ежегодно горит и требует принятия безотлагательных мер. Для решения этих проблем он призвал акиматы и профильные ведомства активизировать совместную работу и задействовать механизмы специальных проектов во исполнение задач, поставленных Президентом.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов и профильных госорганов, на сегодняшний день из 71 одобренного проекта в сфере переработки отходов профинансированы 34, а 12 уже введены в эксплуатацию.

Участники заседания также разобрали причины, которые сдерживают запуск остальных предприятий. В их числе – вопросы финансирования, организации раздельного сбора, бесперебойного обеспечения заводов сырьём и сбыта готовой продукции, включая переработку до вторичного сырья. Отмечено, что регионы вовлечены в эту работу неравномерно, в связи с чем в предстоящий период планируется внедрить дифференцированный подход для городов и сёл.

В качестве успешного примера цифровизации представлен пилотный проект информационной системы учёта и контроля движения отходов в Астане. Для его масштабирования и эффективной работы эксперты указали на необходимость законодательно закрепить обязанность мусоровывозящих компаний передавать в систему данные о маршрутах спецтехники, а также об объёмах вывезенного и отсортированного сырья.

Практическим опытом и предложениями также поделился основатель проекта ECO Network Евгений Мухамеджанов. Он акцентировал внимание на том, что без системного информирования населения невозможно сформировать устойчивую экологическую культуру и наладить эффективный раздельный сбор. В качестве успешного кейса спикер привёл итоги работы ECO Network: за восемь лет инициатива, зародившаяся в Алматы, охватила 10 городов Казахстана и трансформировалась из разовых акций в полноценную систему экологического просвещения.

В заседании, наряду с профильным министерством, участие также приняли представители Региональной проектной дирекции АО «Фонд развития промышленности», руководство Объединения юридических лиц «Ассоциация переработчиков вторичного сырья Казахстана» и Ассоциации ECOJER (Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив).

Представители акиматов Костанайской, Атырауской и области Жетісу выступили с докладами и обозначили актуальные проблемы своих регионов. Представители местных исполнительных органов других регионов подключились к заседанию в онлайн-формате.

По итогам заседания членам Комиссии поручено совместно с местными исполнительными органами и экологическими объединениями детально проработать озвученные вопросы. В срок до 20 ноября необходимо сформировать пакет предложений по совершенствованию системы управления отходами и внесению изменений в действующее законодательство.

Документ будет вынесен на рассмотрение расширенного заседания Комитета по региональному развитию и местному самоуправлению Қазақстан Халық Кеңесі.