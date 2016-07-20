​Меценат – звучит гордо

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Людей, безвозмездно жертвующих денежные средства или иные материальные ценности на благо развития науки, культуры и искусства, в обществе принято называть меценатами. Между тем среди виновников торжества оказались и далеко не самые богатые восточноказахстанцы. В их числе, например, жительница Усть-Каменогорска Карима Шевченко, передавшая в дар музею-заповеднику фамильные реликвии – национальные костюмы татарских женщин конца XIX – начала XX веков.

По словам музейных работников, эти дары бесценны. С некоторых пор изящный бархатный головной убор, украшенный речным жемчугом, а также калфак, вышитый канителью, атласное, шерстяное платья и другие предметы женского туалета украшают один из выставочных павильонов комплекса. Однако большинство меценатов – это предприниматели, которые на протяжении многих лет финансируют строительство оригинальных архитектурных объектов под открытым небом – Детского городка, Этнографической деревни, выставочных павильонов и сказочных дворцов, коими далеко за пределами региона славится музей-заповедник.

Спонсорская поддержка помогла реализоваться культурному проекту «Жибек жолы», обрести право на жизнь единственному в городе зоопарку.

– Благодаря неравнодушному отношению людей нашего города появились такие зоны отдыха, как парк «Жастар», Ботанический сад и Левобережный комплекс, раскинувшийся на площади 120 га, – говорит директор музея-заповедника Николай Зайцев.

Дипломы за весомый вклад в развитие Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника из его рук получили Евгений Юсупов, Игорь Эскеров, Надежда Малютина, Игорь Рукавицын, Ольга Феоктистова, Илья Батов, Хасумбек Кизекпаев и другие.

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]