Мейнстрим – свободная торговля

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Для Казахстана, имеющего небольшой внутренний рынок, политика открытой торговли объективно необходима для расширения рынка сбыта, считает ведущий научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доцент Дина ЕШПАНОВА.
В связи с этим она напомнила, что Президент Казахстана во время подписания Протокола по вступлению в ВТО подчеркнул приоритетное развитие инфраструктуры и транс­портно-логистических услуг для нашей страны, которая является крупнейшим государством в мире, не имеющим выхода к морю.
Вхождение в ВТО, по словам ученого, предполагает определенные преимущества. Она считает важным, что одновременно со Стратегией-2050 реализуется проект «Новый шелковый путь» по строительству в Казахстане сети новых автомобильных и железных дорог, которые станут крупнейшими в Центральной Азии. И сделают Казахстан перекрестком между Западной Европой и крупными экономиками Азии. Кроме того, это придаст импульс развитию внешней торговли отечественными товарами.
В кратко- и среднесрочной перспективе вступление в ВТО важно с точки зрения привлечения инвестиций. Прежде всего в обрабатывающую промышленность и в развитие высокотехнологичных производств, продолжила ученый. Это создаст условия для повышения качества, а следовательно, конкурентоспособности национальной продукции, ее соответствию международным стандартам качества.
Важным достижением переговорного процесса стали, по мнению Д. Ешпановой, согласованные переходные периоды после вступления Казах­стана в ВТО. Благодаря этому страна имеет достаточно времени для подготовки альтернативных мер господдержки отечественных товаропроизводителей. Ученый напомнила, что во многих документах, озвученных Главой государства, говорится о необходимости структурных реформ по переводу экономики от экспортно-сырьевой направленности к отраслям с высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой. Например, хорошей вестью стало решение о строительстве четвертого современного нефтеперерабатывающего завода в Казахстане.
Выступления Президента страны говорят о том, что нельзя забывать о рисках, считает научный сотрудник. Так, по ее мнению, членство в ВТО предполагает вероятность усиления безработицы вследствие банкротства неконкурентоспособных отечественных предприятий. Но одновременно с этим будут появляться и новые возможности для трудо­устройства.
Далее, говоря о сельском хозяйстве, ученый назвала его одним из ключевых и вместе с тем проблемных секторов экономики. Вопросы реформ здесь, по ее мнению, являются обязательными для обеспечения мягкого ввода сельского хозяйства в более конкурентную среду. «Наи­большую сложность в недавних переговорах по вступлению в ВТО представили как раз вопросы сельского хозяйства, – добавила Дина Далабаевна. – В ходе переговоров Казахстану удалось отстоять возможность оказания господдержки сельскому хозяйству в размере 8,5% от валовой стоимости сельхозпродукции».
К слову, в истории ВТО только Китай смог отстоять для себя такой высокий уровень господдержки. Сегодня к нему присоединился Казахстан, также отстояв высокий уровень поддержки отечественного сельхозпроизводителя.
Итак, Казахстан вступает в ВТО. Наше стремление к открытому обществу и открытой экономике, интеграции в мировое сообщество можно только приветствовать. В будущем предстоит огромная работа всего общества, ведь правила ВТО будут влиять на каждого из нас: потребителя и производителя, экспортера и импортера. В связи с этим Дина Далабаевна добавила, что, во-первых, важно информировать население о правилах и выгодах вступления в ВТО.
Также целесообразно, считает ученый, открывать центры по обучению бизнесменов работе в условиях ВТО. А экспертному сообществу необходимо анализировать и изучать опыт вступления стран со сходной экономикой, также и развитых стран. И налаживать связи с аналитическими центрами ВТО.

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