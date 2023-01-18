Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды

С апреля 2022 года по настоящее время он работал заместителем акима Караганды.

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По согласованию с администрацией президента и депутатами городского маслихата акимом Караганды назначен Мейрам Муратович Кожухов. Об этом сообщила пресс-служба областного акимата, передает Kazpravda.kz.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев принял участие во внеочередной сессии городского маслихата и представил кандидатуру на пост акима. Депутаты её поддержали.

"Мейрам Муратович много лет работал в Караганде. Знаком со всеми вопросами. Самое главное, что горожане его хорошо знают. Верю, что накопленный опыт и знания помогут ему реализовать свой потенциал для социально-экономического развития города. Вашим приоритетом должно стать создание комфортных условий для жизни карагандинцев", – сказал глава региона.

Ермаганбет Булекпаев поставил задачи перед новым акимом продолжать развивать областной центр, инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное прохождение отопительного сезона.

Мейрам Кожухов родился в 1972 году. На государственной службе с 2001-го. Был главным специалистом отдела культуры, молодёжной политики, спорта и туризма Сарани. Занимал должности акима посёлка Актас, заместителя акима города Сарань, акима Октябрьского района Караганды.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем акима Караганды.