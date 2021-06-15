Мейрам Пшембаев назначен внештатным советником Президента

Распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева внештатным советником Президента РК назначен председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу СМК.
Пшембаев Мейрам Кудайбергенович родился 29 октября 1959 году в Павлодаре. Имеет степень доктора экономических наук, академик Национальной инженерной академии Республики Казахстан.
С марта 2004 года по настоящее время Мейрам Пшембаев является председателем правления Союза машиностроителей Казахстана.
С 2013 года является председателем Комитета машиностроения и металлообработки при Президиуме НПП РК "Атамекен".
С 2007 по 2021 гг. был депутатом Мажилиса Парламента РК IV, V, VI созывов.
Награжден орденами "Достық", "Құрмет", "Парасат", нагрудным знаком "Құрметті машина жасаушы".