Общество

Мейрама Кажикена зарегистрировали кандидатом на пост президента Казахстана

Диасов Ораз
корреспондент

В ЦИК РК официально зарегистрировали Мейрама Кажикена кандидатом на пост президента Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Член ЦИК РК Шавхат Утемисов сообщил, что в поддержку кандидата в президенты Мейрама Кажыкена были собраны подписи 122 184 граждан в 14 регионах Казахстана. Из них проверены все 122 184 подписи. Достоверными признаны 120 055 подписей.

"Все необходимые для регистрации Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты документы представлены в Центризбирком и полностью соответствуют предъявляемым законами требованиями", - объявил Утемисов.

Таким образом Мейрам Кажикен официально зарегистрирован кандидатом в президенты РК на выборах. Соответствующее постановление приняли в ЦИК РК.

Напомним, что Мейрама Кажикена выдвинуло республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

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