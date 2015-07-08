Межамериканская конвенция позволит экстрадировать Тажаякова и Кадырбаева

В кулуарах Мажилиса Парламента депутат Асанов заявил журналистам, что в рамках Межамериканской конвенции у Казахстана есть шанс вернуть студентов, осужденных в США, для отбывания наказание на родине, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщил мажилисмен Асанов, в сфере уголовного судопроизводства действуют три конвенции. Сегодня вниманию членов палаты была представлена первая из них – об оказании правовой помощи.
"Есть еще две конвенции: о передаче осужденных и о выдаче преступников. Думаю, что в начале следующей сессии – в сентябре – мы рассмотрим конвенцию о передаче осужденных. Если Парламент примет и Президент подпишет эту ратификацию, тогда появится юридическая возможность вернуть их для дальнейшего отбывания наказания в Казахстан", – заявил он.
Кроме того, он добавил, что также будет учитываться согласие самих осужденных и согласие американских властей.
Согласно Конвенции государства-участники должны оказывать друг другу взаимную помощь в расследовании, уголовном преследовании и деяниях, которые относятся к преступлениям, по которым запрашивающее государство имеет юрисдикцию в момент запроса о помощи.
В соответствии с конвенцией оказание помощи основывается на запросах о сотрудничестве от органов, ответственных за уголовное расследование и уголовное преследование в запрашивающем государстве.
Напомним, студенты из Казахстана Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков были приговорены к шести годам и 3,5 годам лишения свободы соответственно за воспрепятствование американскому правосудию при расследовании теракта в Бостоне в апреле 2013 года.
Как ранее заявляли в министерстве иностранных дел, тюремный срок казахстанцам может быть сокращен на 15% за примерное поведение. Кроме того, Кадырбаев и Тажаяков уже провели в заключении в рамках следствия и судебного процесса около двух лет.