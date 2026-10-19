Между гигантами. Чем внешняя политика Казахстана похожа на канадскую

Британский журнал The Economist посвятил одну из главных статей номера премьер-министру Канады Марку Карни. По оценке издания, Оттава показывает так называемым средним державам, как действовать в мире, где крупнейшие государства всё чаще пренебрегают прежними правилами.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уверенный курс Карни

Марк Карни возглавил правительство Канады в марте 2025 года. Как отмечает The Economist, канадский премьер проводит уверенную политику в интересах своей страны и расширяет круг торговых партнёров.

Курс правительства находит поддержку у граждан. По данным опросов, на которые ссылается журнал, рейтинг одобрения Карни приближается к 70%.

Для Казахстана в таком подходе нет ничего нового. Укрепление связей с крупнейшими игроками, работа с новыми рынками и последовательное отстаивание собственных интересов стали основой политики Президента Касым-Жомарта Токаева задолго до того, как к похожим решениям под давлением обстоятельств пришла Канада. При этом у двух стран и без того много общего.

Огромные территории и богатые недра

Обе страны входят в число крупнейших по площади государств мира. Канада занимает второе место, Казахстан девятое.

При этом значительная часть их земель малопригодна для жизни. В Канаде это тундра и вечная мерзлота на севере, в Казахстане пустыни и полупустыни, которые занимают большую часть территории. Поэтому население обеих стран сосредоточено в отдельных регионах, а плотность остаётся одной из самых низких в мире.

Для таких огромных пространств население у обеих стран сравнительно небольшое. В Казахстане проживают около 20 млн человек, в Канаде примерно вдвое больше.

Зато недра обеих стран богаты. Канада входит в число мировых лидеров по запасам нефти, а Казахстан остаётся крупнейшим в мире производителем урана и важным поставщиком нефти на европейский рынок.

Главное различие связано с географией. Канада выходит сразу к трём океанам, и её порты открывают прямой путь к рынкам Европы и Азии, а Казахстан является крупнейшей в мире страной без выхода к морю. Тем не менее наша страна стала важным связующим звеном между Востоком и Западом, через нашу территорию проходит более 85% сухопутных грузов между Китаем и Европой.

Сильная дипломатия Токаева

Токаев сделал сильную дипломатию одной из главных опор своего президентства. Выступая 28 августа на первой сессии Курултая, Глава государства отметил, что на фоне кризиса доверия между крупными государствами и ослабления ООН заметно выросла роль средних держав, и отнёс к ним Казахстан.

Казахстан укрепляет связи со всеми крупными центрами силы. В ноябре 2025 года Токаев и Владимир Путин подписали в Москве декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

Китай с 2023 года остаётся ключевым торговым партнёром Казахстана. В 2025 году товарооборот двух стран превысил 48 млрд долларов.

Одновременно Астана развивает связи с США и Европой. Осенью 2025 года во время визита Президента в Вашингтон стороны подписали соглашения на 17 млрд долларов.

В декабре того же года Токаев поддержал инвестиционный пакет Евросоюза для Центральной Азии объёмом 12 млрд евро. Средства направят на зелёную энергетику, цифровые технологии и глубокую переработку сырья на территории Казахстана.

Голос средних держав

Казахстан активно работает и с новыми партнёрами. Страны Центральной Азии всё чаще встречаются с ведущими экономиками мира в формате «Центральная Азия плюс», и в декабре 2025 года в Токио прошёл первый саммит «Центральная Азия – Япония».

Регион открывает для себя и другие рынки. Первый саммит Республики Корея и стран Центральной Азии запланирован на сентябрь 2026 года, а весной 2025 года в Самарканде прошла первая встреча лидеров региона с руководством Евросоюза.

По инициативе Токаева в столице проходит Международный форум «Астана». С 2023 года он собирает политиков, экспертов и представителей бизнеса со всего мира для обсуждения глобальных вызовов.

Президент последовательно отстаивает право средних держав влиять на мировую повестку. В декабре 2025 года, выступая в Университете ООН, Токаев призвал реформировать Совет Безопасности и дать ответственным средним державам Азии, Африки и Латинской Америки более весомый голос в его работе.

Собственные интересы прежде всего

Сильная дипломатия сочетается с твёрдой защитой национальных интересов. Казахстан добивается справедливого раздела доходов от крупнейших нефтяных месторождений, и в январе 2026 года Лондонский международный арбитраж признал правоту страны в споре с консорциумом Karachaganak Petroleum Operating. По оценкам, Казахстан может получить до 4 млрд долларов.

Свои условия страна ставит и в атомной энергетике. Лидером консорциума по строительству первой казахстанской АЭС выбран российский «Росатом», а работу над второй станцией планируют вести с китайской CNNC, и каждый партнёр получает свой проект.

Доверие партнёров и рост экономики

Такая политика приносит стране ощутимые экономические результаты. По предварительным данным Бюро национальной статистики, в 2025 году экономика Казахстана выросла на 6,5%, а главными источниками роста стали транспорт, строительство и обрабатывающая промышленность.

Иностранные инвесторы также возвращаются в страну. Валовый приток прямых иностранных инвестиций в 2025 году вырос на 14,4% и достиг 20,5 млрд долларов, впервые показав рост с 2022 года.

К голосу Казахстана прислушиваются и в мировой дипломатии. Астана принимала переговоры по иранской ядерной программе, «астанинский формат» по Сирии и встречи представителей Армении и Азербайджана, а в стране работает Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ.