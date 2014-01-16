Между Каламе и Икике

В классе внедорожников победу на этапе одержал француз Стефан Петрансель (Mini), показавший результат 4 часа, 17 минут и 53 секунды. Вторым стал катарец Нассер Салех Аль-Аттия, третьим – испанец Хоан Нани Рома.

Экипаж Айдына Рахимбаева и Владимира Демьяненко, участвующий в ралли на автомобиле Proto Overdrive, показав время 5 часов, 25 минут и 22 секунды, финишировал 18-м. Второй казахстанский экипаж в составе Дениса Березовского и Игната Фалькова, выступающий на автомобиле Nissan в группе Т2, пришел к финишу 35-м.