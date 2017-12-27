Между Казахстаном и Россией нет нерешенных вопросов – Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Елбасы поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в неформальном саммите глав государств СНГ и отметил плодотворность прошедших переговоров.
"Между нашими странами нет вопросов, которые остаются нерешенными. За 26 лет независимости наших государств мы только сближались, создавали договорную базу и нормальные условия для взаимного сотрудничества", – сказал Президент Казахстана.
Глава государства отдельно остановился на вопросах евразийской интеграции, а также отметил продуктивный характер сотрудничества между Казахстаном и Россией.
"Мы договаривались по всем вопросам, в том числе по Каспийскому морю, по космодрому "Байконур". В сфере освоения космоса планируется создание ракетоносителей нового типа, работающих на более экологичном топливе", – добавил Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь Президент Российской Федерации отметил успешное развитие двусторонних отношений и поблагодарил Нурсултана Назарбаева за инициативу провести в Казахстане встречу специалистов высокого экспертного уровня по развитию цифровых технологий.
"Рост товарооборота между нашими странами за 10 месяцев текущего года составил более 34 процентов. Более важно, и именно на это нацелено, на перспективу, – это наше сотрудничество, наша совместная работа в области цифровой технологии. Казахстан был и остается нашим ключевым партнером в сферах экономики, региональной и международной безопасности, а также обеспечения обороноспособности наших стран", – сказал Владимир Путин.
В ходе встречи главы государств также обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики, освоения космоса и цифровой экономики.
