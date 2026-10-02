Между прошлым и... настоящим

Оказались

на задворках

Химпоселок – один из старейших жилых массивов Тараза. Этот район, занимающий достаточно большую площадь города, прошел путь от образцового поселка для работников суперфосфатного завода до территории, где десятилетиями не проводился капитальный ремонт жилья. Сегодня здесь соседствуют историческое наследие, инфраструктурные проблемы и осторожные надежды местных жителей на улучшение качества жизни.

Его история неразрывно связана с индустриализацией областного центра. В 1950-е годы в регионе началось строительство крупнейшего суперфосфатного завода, что вызвало приток рабочей силы. Для его работников требовалась полноценная инфраструктура. Так появился жилой район, который местные стали звать Химпоселком. Это название сохранилось и по сей день.

Вместе с жильем здесь стали строить и социальные объекты. 1 сентября 1952 года открылась первая школа на 380 мест, где учились дети семей химиков. Изначально учреждение образования так и называлось школой суперфосфатного завода, а позже оно стало известно как гимназия № 7 им. К. Циолковского. Завод активно шефствовал над учебным заведением: спустя несколько лет появилась пристройка со спорт­залом и учебными мастерскими, а ученики углубленно изучали химию и физику. Построенный в шаговой доступности Дворец культуры химиков фактически выполнял роль школьного актового зала. Именно эти здания незаметно превратились в ядро поселка, вокруг которого стал разрастаться район.

Сегодня Химпоселок с его соста­рившейся частной и мало­этажной застройкой соседствует со сравнительно новым микрорайоном Астана. И на этом конт­расте кажется, будто он застрял в прошлом и люди оторваны от остального города.

Привычка мириться с недостатками

Мой пеший тур начался с улицы Улбике-акына, которая встретила незаасфальтированным тротуаром, а местами и вовсе его отсутствием, разбросанным повсюду мусором и местом сбора бытовых отходов вдоль проезжей части. Сразу отмечу, по колдобинам мне было крайне неудобно ходить. А что касается мусора, то, во-первых, это как минимум неэстетично; а во-вторых, при сильном ветре он разлетается по округе. Возникает ощущение загрязненности, запущенности. И это при том, что в последнее время в городе часто проводят субботники.

По дороге мне встретилась Александра Борисова. Женщина спешила по своим делам, но узнав, что я журналист, остановилась.

– Чего больше всего хочется, так это жить в теплых квартирах зимой, – поделилась она наболевшим. – Я живу в доме № 98, и у нас прохладно. А еще бывают проблемы с освещением. Вроде бы фонари есть, но работают далеко не все. В переулках порой становится очень темно, спасает лишь свет из окон домов.

Моя следующая собеседница – Ольга Сергиенко. Женщина проживает в этом массиве уже 65 лет. По ее словам, человек ко всему привыкает, и на какие-то существующие проблемы люди уже просто закрывают глаза.

– Возьмем, к примеру, освещение. Не могу сказать, что его нет совсем, но перебои довольно часты. А иногда бывает, что свет горит в дневное время, а по ночам, наоборот, гаснет, – разводит она руками.

Глобальной проблемы в этом она не видит. Хотя вскользь заметила, что внимание местных властей больше приковано к центру города, а окраина в плане благоустройства, вывоза мусора и других вопросов дожидается своего часа гораздо дольше. И порой это затягивается на годы.

– Мы рады, что недавно обновили дорожное покрытие на нашей улице. В целом все устраивает, – поделилась Ольга Васильевна.

Следуя по улице Рахимова, я вышел на двухуровневые жилые дома старого типа, которые на фоне современных много­этажек кажутся совсем древними. Внешний вид многих из них практи­чески не менялся последние 30 лет. Неудивительно, что на стенах построек кое-где откололась штукатурка, на деревянных и металлических поверхностях облупилась краска.

В плачевном состоянии и ограж­дение парка вблизи бывшего Дворца культуры химиков, а ныне городского Дома культуры им. Ы. Дукенулы по улице Жалаири.

Порадовало, что местами велись работы по ремонту дорог и инженерных сетей. Но внимание, как мне кажется, следует уделять и жилым домам. Неоднократно звучали мнения о необходимос­ти сноса ветхого и строительстве нового жилья. К слову, несколько лет назад этот вопрос поднимался. Сама по себе идея хорошая – расселить ветхие бараки, а на их месте построить современные дома. Но это может привести к проблемам другого характера.

К примеру, в Шымкенте при сносе домов в микрорайоне Коксай у оставшихся жителей частного сектора начались перебои с водой, светом и газом. Старые сети не рассчитаны на такое соседство с новостройками. Другой вопрос – финансовый. Все это дорого обойдется городской казне, возможным решением проблемы могло бы стать привлечение инвестиций. В общем, пока вопрос остается открытым.

В объявлениях о продаже недвижимости Химпоселок описывают как тихий район с развитой инфраструктурой. И с этим, как говорится, не поспоришь. Здесь и впрямь не чувствуешь привычной городской суеты. Вероятно, это из-за малочисленности района. К тому же, как я заметил, тут все же больше людей пожилого возраста. В некоторых местах было настолько тихо и безлюдно, что казалось, будто бы жизнь в поселке остановилась...

В Химпоселке, несмотря на его «отстраненный образ жизни», работают свои продуктовые магазины, салоны красоты и аптеки. Есть и еще одна школа, а неподалеку от нее комплекс медицинских учреждений, включая городскую больницу, поликлинику, частную клинику и центр крови. Определенные изменения в лучшую сторону произошли благодаря переносу областного суда и городского отдела социального обеспечения. Но это коснулось только отдельных улиц.

При этом в районе немало старых одноэтажных застроек, рядом с которыми практически ничего нет. Чтобы сходить этим жителям, например, в магазин, нужно преодолеть приличное расстояние. Хорошо, если есть машина, но как быть тем, кто передвигается пешком? Если дороги еще как-то ремонтируются, то тротуары в районе в плачевном состоянии. Некоторые из них не ремонтировались с советских времен. Большинство разбиты и поросли травой. А в одном месте я наткнулся на неудачно расположенный канализационный люк. Думается, коммунальным службам следует обратить на это внимание, ведь по этой дороге ходят школьники и пожилые люди.

Кстати, самое оживленное мес­то – двор гимназии № 7. Я проходил мимо нее как раз в тот момент, когда закончились уроки первой смены. Небольшими группами школьники расходились по домам.

– Я нередко провожаю детей на занятия и забираю после школы и каждый раз возмущаюсь состоя­нием тротуаров. Мало того что они узкие, так еще и во многих местах разбитые. Хотелось бы, чтобы акимат города обратил внимание и на отдаленные участки, – подчеркнула родительница учащейся гимназии № 7.

Еще одна проблема жителей Химпоселка – транспортное сообщение. Люди жалуются, что отсюда сложно добраться до других районов города, особенно в зимнее время.

– Нас обслуживают автобусы маршрутов № 28 и № 36. Пос­ледний, к слову, почти всегда приходится ждать больше получаса. Понимаю, что людей у нас немного, и автопаркам невыгодно гонять сюда транспорт «впустую», но все же 30 минут ожидания – это ненормально, – пожаловалась местная пенсионерка.

Состояние некоторых остановок тоже требует внимания. Хочется верить, что после ремонта дорог картина изменится. Но, как показывает практика, очень часто таких вещей не замечают. Кроме того, у строителей есть плохая привычка не убирать за собой мусор и оставлять после работы не приведенные в порядок территории, неасфальтированные участки дорог и тротуаров.

Побольше бы позитива

Справедливости ради отметим, что позитивные изменения все же есть. Так, недавно завершилась реконструкция стадиона «Жастар», расположенного на тренировочной базе футбольного клуба «Тараз». Это важное инфраструктурное приобретение не только для клуба, но и для района в целом. Кроме того, в Химпоселке продолжают работать социальные объекты, унаследованные от советской эпохи. Один из них – перинатальный центр № 1, расположенный по улице Рысбек-батыра, который десятилетиями успешно обслуживает жителей поселка и близлежащих районов города.

В последние годы парк рядом с Домом культуры украсил монументальный комплекс «Әуендер әлемі», где запечатлены имена прославленных жамбылских композиторов, музыкантов и вокалистов. Зону отдыха дополнила Аллея госслужащих, гармонично вписавшаяся в ее общую структуру. Сравнительно недавно по улице Ниеткалиева появилась парковая зона с деревьями, цветочными клумбами, скамейками и фонарями, где можно прогуляться и отдохнуть с семьей. Здесь же расположилась площадка для стрит-воркаута. Приятно удивило, что зеленые насаждения Химпоселка своевре­менно поливаются и мусора на территории этой зоны нет.

– Тишина и покой – наверное, главные особенности этого райо­на. Несмотря на то что поблизос­ти нет ничего для молодежи, мне нравится здесь отдыхать. Тут можно отвлечься от учебы, работы и бытовых проблем, – с улыбкой сказал встретившийся мне по дороге студент Таразского гуманитарно-технического колледжа Руслан Глеба.

Кроме того, по улице Рысбек-батыра, вдоль которой появилось больше коммерческих объектов, недавно обновили покрытие проез­жей части и тротуары, проведена замена арычных лотков, делаются дорожные съезды, устанавливаются бордюры и новые скамейки. Здесь стало заметно оживленнее, увеличился транс­портный поток. В настоящее время ведется ремонт дороги и вдоль улицы Рахимова, на участке между улицами Рысбек-батыра и Аль-Фараби.

Завершая прогулку по Химпоселку, я для себя отметил, что о районе у меня сложилось противоречивое мнение. С одной стороны, это исторически значимая территория, где формировались трудовые династии химиков и создавалась социальная инфраструктура, когда-то опередившая свое время. С другой – жилой массив, который десятилетиями оставался на периферии городского внимания: изношенное жилье, перебои с транспортом, нерешенные коммунальные проб­лемы. Думается, решение всех этих вопросов требует комплекс­ного подхода. А может, пора здесь начать масштабную и сис­темную работу, сопоставимую с той, что велась при его основании более 70 лет назад?