Между строк

Выставки
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В областном музее изобразительного искусства проходит VR-фестиваль «Цифровая осень – 2026: между строк».

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Его организаторами стали посольство Франции и Французский институт при поддержке Французского альянса. 

Посетители музея могут увидеть шедевры благодаря технологиям виртуальной реальнос­ти. Самих картин в залах нет, а полюбоваться ими можно с помощью специальных VR-шлемов. Всего на выставке 12 иммерсивных проектов. Их главная особенность – эффект погружения в художественную среду. Надев VR-шлем, зритель попадает в мир красок Ван Гога, видит знаменитую «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, совершает виртуальную прогулку по собору Парижской Богоматери... 

Один из иммерсивных проектов называется «Под небом». Это пятиминутный видеоролик, созданный на основе 300 акварелей, которые были написаны во время поездки на остров Борнео. По сути, это философское размышление о нашей хрупкой связи с животным и растительным миром, перекликающееся с гуманистическими идеями Марка Шагала.

Проект «Ито Мейкю» – о японском искусстве и литературе. Попадая в виртуальный мир, посетитель выставки будто движется по бесконечному лабиринту, где встречает людей, животных, любуется узорами и элементами японской каллиграфии. 

VR-выставка вызвала большой интерес, особенно у молодых людей. Их в первую очередь привлекает возможность протестировать гаджеты и попасть в созданный компьютером виртуальный мир. А приобщение к миру высокого искусства становится «побочным», но важным и интересным эффектом. 

#выставка #VR-фестиваль

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