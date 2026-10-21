Между узнаваемостью и неизвестностью

Проекты
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

В Алматы проходит выс­тавка «Публичная мас­ка», героями которой стали селебрити мегаполиса.

Фото предоставлено Дарьей Дунич

Арт-проект подготовлен меж­дународным fashion-фотографом Дарьей Дунич в соавторстве с дизайнером и скульптором Алексом Сор­бонном (Алексей Варламов) при поддержке культурного сообщества «Творческая богема Азии». Героями «Пуб­личной маски» стали Роза Рымбаева, Ерлик Балфанбаев, Арманжан Байтасов, Алишер Еликбаев, Жан Байжанбаев, Жания Аубакирова, Лилия Рах, Айнур Ильясова, а также актеры Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, где сейчас проходит эта выставка.

Фотографии каждого героя созданы в авторской технике Дарьи Дунич с использованием полупрозрачной ткани, создающей иллюзию живописного полотна. Лицо угадывается, но не раскрывается полностью, и портрет существует как бы на границе между узнаваемостью и неизвестностью. Ткань, по словам автора проекта, является аллегорией, тонкой границей между человеком и тем, что скрывает его, настоящего, от публичного образа.

Для каждого портрета художник Алекс Сорбонн создал маски, учитывающие цветовой код героя.

– Я пытался передать через них настроение, харизму, энергетику и потаенные уголки души участников проекта, – говорит он. – Самый большой страх для многих – остаться с обнаженным лицом. Ведь всю жизнь люди мимикрируют под тот или иной образ «героя» своей жизни, зачастую забывая, кем они являются на самом деле.

Еще один слой проекта – числовой код каждого героя, который нумеролог Лира Хасен рассчитывала по дате рождения. Именно эти цвета легли в основу портрета и росписи индивидуальной маски. Так каждый образ становится не только художественным, но и глубоко личным.

– «Публичная маска» – это приглашение к честному разговору о том, что происходит с человеком, когда роль заканчивается, аплодисменты стихают, а лицо остается без запроса на одобрение, – говорит Дарья Дунич. – Подготовка к проекту началась еще в феврале этого года. Так как мы изначально знали место проведения выс­тавки – театр, то концепция пришла мгновенно. Актеры постоянно меняют маски и образы, выступая в разных амплуа. Но мы-то знаем, что и в жизни каждый человек – актер, играющий роль. Но вот кто пишет для него сценарий? В этом моем проекте впервые приняло участие такое количество героев – медийных личностей с плотным рабочим графиком. Подстроиться команде под съемки было непросто, но мы справились. Все прошло именно так, как мы планировали, – без форс-мажоров и недопониманий.

#Алматы #выставка #Публичная мас­ка

Популярное

Все
Между узнаваемостью и неизвестностью
Наша шпага – сильнейшая в мире!
Жить без ограничений
Первый школьный военный оркестр
Участницы Итогового турнира WTA
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Ставка на передовые технологии
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Досадная осечка в Хабаровске
«Барыс»: три победы и одна осечка
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Доить, так с музыкой!
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Креативная жилка Сарыарки
Притяжение космическое
Растим зеленое будущее
Да будет свет!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]