Арт-проект подготовлен меж­дународным fashion-фотографом Дарьей Дунич в соавторстве с дизайнером и скульптором Алексом Сор­бонном (Алексей Варламов) при поддержке культурного сообщества «Творческая богема Азии». Героями «Пуб­личной маски» стали Роза Рымбаева, Ерлик Балфанбаев, Арманжан Байтасов, Алишер Еликбаев, Жан Байжанбаев, Жания Аубакирова, Лилия Рах, Айнур Ильясова, а также актеры Национального русского театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, где сейчас проходит эта выставка.

Фотографии каждого героя созданы в авторской технике Дарьи Дунич с использованием полупрозрачной ткани, создающей иллюзию живописного полотна. Лицо угадывается, но не раскрывается полностью, и портрет существует как бы на границе между узнаваемостью и неизвестностью. Ткань, по словам автора проекта, является аллегорией, тонкой границей между человеком и тем, что скрывает его, настоящего, от публичного образа.

Для каждого портрета художник Алекс Сорбонн создал маски, учитывающие цветовой код героя.

– Я пытался передать через них настроение, харизму, энергетику и потаенные уголки души участников проекта, – говорит он. – Самый большой страх для многих – остаться с обнаженным лицом. Ведь всю жизнь люди мимикрируют под тот или иной образ «героя» своей жизни, зачастую забывая, кем они являются на самом деле.

Еще один слой проекта – числовой код каждого героя, который нумеролог Лира Хасен рассчитывала по дате рождения. Именно эти цвета легли в основу портрета и росписи индивидуальной маски. Так каждый образ становится не только художественным, но и глубоко личным.

– «Публичная маска» – это приглашение к честному разговору о том, что происходит с человеком, когда роль заканчивается, аплодисменты стихают, а лицо остается без запроса на одобрение, – говорит Дарья Дунич. – Подготовка к проекту началась еще в феврале этого года. Так как мы изначально знали место проведения выс­тавки – театр, то концепция пришла мгновенно. Актеры постоянно меняют маски и образы, выступая в разных амплуа. Но мы-то знаем, что и в жизни каждый человек – актер, играющий роль. Но вот кто пишет для него сценарий? В этом моем проекте впервые приняло участие такое количество героев – медийных личностей с плотным рабочим графиком. Подстроиться команде под съемки было непросто, но мы справились. Все прошло именно так, как мы планировали, – без форс-мажоров и недопониманий.