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Между зрительным и умозрительным
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Атмосфера японской эстетики царила на вернисаже работ художника-абстракциониста Виктора Шмидта.

Персональная выставка семейского художника «Откровение» стала премьерой осеннего сезона в Восточно-Казахстанском музее искусств. В экспозицию вошли 33 работы, обозначившие определенный этап в творчестве мастера.

Как пояснила искусствовед Лариса Мартынова, если на выставках Виктора Шмидта в Усть-Каменогорске в 2007-м и 2016 годах на полотнах присутствовали некие символические образы и можно было поспорить о скрытых в них смыслах, то сегодняшние произведения – абсолютная абстракция.

– Он отгородился в творчестве от реального мира и сосредоточился на внутреннем, – пояснила искусствовед. – На картинах – прямоугольники, квадраты, линии, пятна... Полная абстракция. Возможно, это реакция художника на происходящее вокруг. Сами знаете, какое сейчас время.

В экспозицию «Откровение» вошли работы, выполненные в стиле геометрического абстракционизма, или, говоря специальным языком, супрематизма. В свое время авангардисты предложили это направление как своего рода манифест против классической живописи, демонстративный уход от привычного предметного мира. Между тем в работах семейского художника нет ни капли протеста. Наоборот, его композиции – это целые истории, которые зритель может разгадывать как ребус.

Например, в картине «Жизнь двух линий», возможно, зашифрован любовный роман: вот встретились мужчина и женщина, их пути пересеклись, в какой-то момент судьба свела их вместе, а дальше они... разбежались в противоположных направлениях. А может, пересекающиеся линии – это философский образ человеческой натуры, переменчивого настроения или даже крутых зигзагов удачи.

– Виктор Шмидт – художник-философ, – отметила искусствовед. – Я слышала диалог двух будущих филологов, рассматривавших его картину «Осень». У них она вызвала образ хризантемной акварели, у обеих словно настроение поднялось. А секрет в том, что на холсте много голубого и желтого, это левитановская гармоническая пара. Психологи знают: человеку покажи золотое с синим, ему «Алға!» кричать хочется, энергия бьет ключом.

В последних работах мастера – дзеновская пустота. По мнению искусствоведов, они буквально пропитаны японской эстетикой ваби-саби. Ее суть нельзя перевес­ти дословно, но можно прочувствовать атмосферу, если представить туманное ноябрьское утро где-нибудь в сельской местности. Предельная простота, полутона, непритязательная красота. Произведения гармонируют с японским искусством хокку – трехстишиями, в которых кратко отражается какое-то явление.

Виктор Шмидт – художник-оформитель драмтеатра им. Ф. Дос­тоевского в Семее, член Союза художников Казахстана. Участник отечественных и международных арт-проектов. Специалисты его работы называют мостом между реальным миром и внутренним, умозрительным.

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