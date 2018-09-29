Международная инициатива Нурсултана Назарбаева реализована в ООН
В рамках ООН реализована еще одна международная инициатива Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.
Церемония подписания кодекса состоялась в штаб-квартире ООН. Документ подписан министрами иностранных дел и высокими представителями более семидесяти государств мира. Кодекс разработан в рамках инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которой он выступил в сентябре 2015 года на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Документ представил Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Он подчеркнул главные цели документа - придание импульса практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму и учреждение широкой глобальной коалиции за мир, свободный от терроризма, к 2045 году.
Кодекс впервые признает взаимозависимость безопасности, борьбы с терроризмом и развития и таким образом способствует продвижению Целей устойчивого развития.
С докладами на мероприятии выступили заместитель Генерального секретаря – руководитель Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, Комиссар по вопросам мира и безопасности Африканского Союза Смаил Шерги, Председатель Контртеррористического комитета СБ ООН Густаво Меза-Куадра, а также глава Контртеррористического центра ООН и Группы ОИС по контртерроризму Абдалла Аль-Муаллими. Докладчики отметили принятие Кодекса, как важный шаг в укреплении международного сотрудничества и контртеррористической архитектуры ООН. Выделены такие пункты документа, как непредоставление территории для совершения терактов, нулевая терпимость к терроризму, целостный государственный и общественный подход к этому злу.
Подчеркнута предложенная Казахстаном стратегия для предотвращения и противодействия терроризму, включающая три ключевых элемента: создание потенциала для укрепления взаимосвязи борьбы с терроризмом; использование инновационного регионального подхода; а также укрепление координации в рамках ООН, в частности, ее методов работы в штаб-квартире и на местах, для повышения эффективности и обеспечения большей транспарентности и подотчетности.
По признанию участников встречи, документ станет важной основой для укрепления международного инструментария и сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кодекс поведения заслуживает коллективной поддержки всего международного сообщества и в этой связи выражена надежда на увеличение числа присоединившихся к нему стран в обозримой перспективе. Участники также акцентировали внимание на необходимости осуществления практической реализации постулатов Кодекса, исполнении содержащихся в нем обязательств.
Кодекс представляет собой емкий документ, содержащий 10 простых и понятных постулатов - обязательств в сфере борьбы с терроризмом:
1. Придать импульс практическому выполнению широкого круга международных обязательств по контртерроризму;
2. Не допускать прямой или косвенной поддержки террористических групп для достижения политических или геополитических целей;
3. Применять комплексные контртеррористические меры и систематические шаги по предотвращению терроризма и террористической деятельности;
4. Применять всеобъемлющие подходы к контртерроризму, в частности, комбинирующие основные направления деятельности ООН – мир и безопасность, устойчивое развитие и гуманитарное пространство;
5. Активизировать коллективные усилия на международном уровне, в т.ч., путем обмена данными и информацией, предоставления взаимной правовой помощи и преследования виновных лиц или передачи их соответствующим странам, где был совершен террористический акт, на основе принципа экстрадиции или судебного преследования;
6. Интенсифицировать региональное сотрудничество и координацию в таких областях, как обмен разведывательными данными и информацией, укрепление пограничной безопасности, усиление мер в области правовой и уголовной юстиции, обеспечение взаимных обменов и, при необходимости, поддержки, а также обмен передовым опытом;
7. Принимать меры для предотвращения и противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий, в том числе Интернета, террористами и их сторонниками в целях совершения, подстрекательства, найма, финансирования или планирования террористических актов, а также сотрудничать в целях разработки и осуществления эффективных стратегий против нарративов террористов для сдерживания распространения террористической пропаганды и продвижения мира, терпимости, сосуществования и уважения, а также воспрепятствования всем видам ненависти, очернения и терроризма;
8. Осуществить безотлагательные согласованные действия международного сообщества по борьбе с терроризмом и урегулированию условий, способствующих его распространению, в частности:
- выполнять ГКТС;
- продвигать триединую стратегию, включающую: создание потенциала для укрепления взаимосвязи борьбы с терроризмом; использовать инновационный региональный подход; а также укреплять координацию в рамках ООН, в частности, ее методы работы в штаб-квартире и на местах, для повышения эффективности и обеспечения большей транспарентности и подотчетности;
- укреплять дальнейшее сотрудничество и координацию с ООН и ее соответствующими структурами;
- стремиться к нахождению консенсуса в целях достижения договоренности о заключении Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в ближайшие удобные практически целесообразные сроки;
9. Учредить посредством Кодекса поведения коалицию партнеров, стремящихся к столетию ООН достичь мира, свободного от терроризма;
10. Поддерживать усилия по активизации сотрудничества и выполнению обязательств в рамках Кодекса.