Международная конференция о роли религиозных институтов прошла в столице

В Нур-Султане в рамках празднования 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана при организации Муфтията прошла Международная научно-практическая онлайн-конференция «Роль религиозных институтов в сохранении мира и духовного согласия».В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, депутат Мажилиса Парламента РК Бахытжан Ертаев, имамы Духовного управления, главные муфтии Кыргызской Республики, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Монголии, представители научного сообщества и общественные деятели страны.Целью международной конференции является повышение авторитета и роли религиозных институтов, вносящих большой вклад в противодействие глобальным катастрофам и обеспечение мира и духовного согласия.В ходе конференции министр Аида Балаева предложила совместно с религиозными институтами Казахстана, России, стран Центральной Азии и Турции наладить всесторонний обмен опытом по контрпропаганде деструктивных религиозных течений и в сфере религиозно-теологического образования, а также проводить совместную научно-исследовательскую работу.Вместе с тем, Аида Балаева отметила, что религиозным институтам необходимо в полной мере использовать потенциал представителей интеллигенции, научного сообщества, молодежной аудитории, волонтерской общественности в целях предупреждения различного рода проблем в обществе.Аида Балаева пожелала успехов участникам и гостям мероприятия и отметила, что международная конференция, проходящая в рамках 30-летнего юбилея Духовного управления, придаст новый импульс организационно-просветительской деятельности религиозных институтов в обществе.