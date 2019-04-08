Международная конференция в честь 25-летия евразийской инициативы Назарбаева пройдет в Нур-Султане

Международная научно-практическая конференция "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы Нурсултана Назарбаева" пройдет 11 апреля в столице Казахстана. Об этом на брифинге в Министерстве иностранных дел РК сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"11 апреля в Нур-Султане состоится международная научно-практическая конференция, посвященная 25-летию евразийской инициативы Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева", – сообщил Смадияров.
Конференция предполагает осмысление стратегического видения и направлений практической реализации идей евразийской интеграции и создания Евразийского союза, впервые высказанных Нурсултаном Назарбаевым 25 лет назад в Москве в стенах МГУ им. М. Ломоносова.
"По замыслу Нурсултана Назарбаева, данная форма интеграции должна была стать союзом равноправных независимых государств, в котором реализовывались бы государственные интересы каждой страны-участницы союза, и использовался весь совокупный потенциал с четким акцентом на экономическое сотрудничество", – сказал представитель МИД.
Спикер отметил, что спустя 20 лет идея евразийской интеграции Елбасы легла в основу создания Евразийского экономического союза, договор о создании которого был подписан 29 мая 2014 года в столице Казахстана.
Кроме того, по его словам, в официальном открытии конференции примут участие представители Администрации Президентов Казахстана и России, представители Евразийской экономической комиссии, спикеры и депутаты парламентов Казахстана и России, МГУ, ЕНУ им. Л.Гумилева, вузов Евразийской ассоциации университетов и многие другие.
В заключение он напомнил, что 29 мая 2019 года в Нур-Султане, в год 5-летия создания ЕАЭС и 25-летия идеи евразийской интеграции, состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав-государств, в котором помимо глав-государств и правительств стран-членов ЕЭАС в качестве почетного гостя примет участие Елбасы Нурсултан Назарбаев.