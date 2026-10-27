Международная криптоплатформа выходит на рынок цифровых активов Казахстана

В рамках прошедшего в начале октября международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась встреча премьер-министра Олжаса Бектенова с со-генеральным директором международной криптоплатформы Kraken Дэвидом Рипли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Фото: Минцифры

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития рынка цифровых активов, внедрение современных финансовых технологий, совершенствование регуляторных подходов, а также возможности применения международного опыта в цифровой экономике Казахстана.

По итогам встречи министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Kraken подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие рынка цифровых активов и внедрение блокчейн-технологий в Казахстане.

Еще одним значимым событием стало получение Kraken предварительного одобрения (In-Principle Approval) от Комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA).

Данное одобрение является одним из ключевых этапов процедуры лицензирования и создает предпосылки для начала деятельности компании в регулируемой юрисдикции МФЦА после выполнения установленных требований.

Получение предварительного одобрения подтверждает заинтересованность одной из крупнейших международных криптоплатформ в выходе на казахстанский рынок и открывает новые возможности для дальнейшего развития индустрии цифровых активов в стране.

Подписанный меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам совершенствования регулирования цифровых активов, развития рынка цифровых финансов, интеграции традиционной банковской инфраструктуры с рынком цифровых активов, внедрения блокчейн-технологий, а также реализации образовательных инициатив и повышения финансовой грамотности населения.

Особое внимание уделяется взаимодействию с МФЦА в целях укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба и создания благоприятных условий для привлечения ведущих международных участников индустрии цифровых активов.

«Выход на казахстанский рынок таких крупных международных игроков, как Kraken, является важным шагом в развитии отечественной индустрии цифровых активов. Наша задача – сформировать прозрачную, конкурентоспособную и безопасную среду, в которой международные компании смогут внедрять передовые технологические решения, а граждане и бизнес получат доступ к современным финансовым сервисам. Подписание Меморандума с Kraken открывает дополнительные возможности для обмена международным опытом, развития блокчейн-технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба», – отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов.

По словам со-генерального директора Payward (Kraken) Дэвид Рипли, Казахстан демонстрирует значительный потенциал для развития индустрии цифровых активов и формирует благоприятные условия для международных участников рынка. Получение предварительного одобрения AFSA является важным этапом на пути к выходу Payward (головная компания Kraken), на казахстанский рынок.