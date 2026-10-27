Международная криптоплатформа выходит на рынок цифровых активов Казахстана

Компании и Рынки

В рамках прошедшего в начале октября международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась встреча премьер-министра Олжаса Бектенова с со-генеральным директором международной криптоплатформы Kraken Дэвидом Рипли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры

Фото: Минцифры

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития рынка цифровых активов, внедрение современных финансовых технологий, совершенствование регуляторных подходов, а также возможности применения международного опыта в цифровой экономике Казахстана.

По итогам встречи министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Kraken подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие рынка цифровых активов и внедрение блокчейн-технологий в Казахстане.

Еще одним значимым событием стало получение Kraken предварительного одобрения (In-Principle Approval) от Комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA).

Данное одобрение является одним из ключевых этапов процедуры лицензирования и создает предпосылки для начала деятельности компании в регулируемой юрисдикции МФЦА после выполнения установленных требований.

Получение предварительного одобрения подтверждает заинтересованность одной из крупнейших международных криптоплатформ в выходе на казахстанский рынок и открывает новые возможности для дальнейшего развития индустрии цифровых активов в стране.

Подписанный меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам совершенствования регулирования цифровых активов, развития рынка цифровых финансов, интеграции традиционной банковской инфраструктуры с рынком цифровых активов, внедрения блокчейн-технологий, а также реализации образовательных инициатив и повышения финансовой грамотности населения.

Особое внимание уделяется взаимодействию с МФЦА в целях укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба и создания благоприятных условий для привлечения ведущих международных участников индустрии цифровых активов.

«Выход на казахстанский рынок таких крупных международных игроков, как Kraken, является важным шагом в развитии отечественной индустрии цифровых активов. Наша задача – сформировать прозрачную, конкурентоспособную и безопасную среду, в которой международные компании смогут внедрять передовые технологические решения, а граждане и бизнес получат доступ к современным финансовым сервисам.

Подписание Меморандума с Kraken открывает дополнительные возможности для обмена международным опытом, развития блокчейн-технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального криптохаба», – отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов.

По словам со-генерального директора Payward (Kraken) Дэвид Рипли, Казахстан демонстрирует значительный потенциал для развития индустрии цифровых активов и формирует благоприятные условия для международных участников рынка. Получение предварительного одобрения AFSA является важным этапом на пути к выходу Payward (головная компания Kraken), на казахстанский рынок.

«Мы высоко ценим конструктивный диалог с государственными органами и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в развитии безопасной, прозрачной и инновационной экосистемы цифровых активов», – отметил он.

 

#Казахстан #рынок #Минцифры #криптоплатформа

Популярное

Все
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Подростка зажало жаткой комбайна в Туркестанской области
Первый многофункциональный комплекс появится в городе Алатау
Актриса Шугыла Ешен получила престижную международную награду
В Казахстане в этом году задержали более 500 человек, разыскиваемых в других странах
Троих подозреваемых задержали после смертельной драки в Кызылорде
Нацбанк выпустил серебряные монеты из серии «Магические символы»
Президент подписал кадровые распоряжения
Жания Бекмухамбетова выиграла «серебро» турнира по настольному теннису в Италии
В Алматы привлекали средства граждан под видом потребительского кооператива - АФМ
Казахстанцев призвали воспользоваться праздничными скидками Republic Day и Bereke Fest
Олжас Бектенов высказался о реализации конституционного принципа «Закон и Порядок»
МВФ оценил экономику Казахстана почти в 400 миллиардов долларов
В Шымкенте горел спа-салон
Пил по 3-4 банки энергетика каждый день: хирурги спасли пациента в Алматы
Глава государства принял председателя Верховного суда
Принц Уильям упомянул казахстанских сайгаков в эфире телеканала BBC
Рад возвращению трофея в «Баварию»: Харри Кейн о «Золотом мяче»
В Швейцарии хотят запретить фейерверки
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Досадная осечка в Хабаровске
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Жителей Атырау беспокоит качество воздуха
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Национальная академия наук отметила 80-летие
Глава государства провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане
Участницы Итогового турнира WTA
Страны ЦА и США нацелены на укрепление долгосрочного партнерства
Два Дворца школьников открыли в столице
В СКО выявили 14 случаев мошенничества под предлогом голосования за детей
Для талантов нет границ
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Между узнаваемостью и неизвестностью
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

Читайте также

Казахстанский бизнес укрепляет лидерство в Центральной Азии
АЗРК сделало предупреждение INDRIVE в связи с ростом цен на…
Экспорт начинается не с границы
От посылок к инвестициям: глава «Казпочты» предложил Китаю …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]