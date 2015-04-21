Международная награда Свежий выпуск 476 Аида АХМЕТОВА

Также стало известно, что одна из глав его романа «Рассветная улыбка заката», который вышел недавно в московском издательстве этого международного писательского союза, включена в специальный выпуск альманаха «Российский колокол». Он будет представлен в учреждениях культуры, науки и образования подразделений ООН.

«Рассветная улыбка заката» – очередная книга Анатолия Гурского, которого друзья и коллеги помнят как заместителя председателя Агентства по делам печати и массовой информации РК, руководителя республиканских газет, в том числе и «Казахстанской правды». Произведение завершает вышедшую ранее в Астане повесть «Уставшая юность, прости». Книга повествует о нашем недавнем прошлом, о жизни поколения, на долю которого выпали депортации, репрессии, тяготы послевоенного времени, непростые перемены перестроечного периода.

Добавим, что все главы романа прошли своего рода «экспертизу» на сайте литературных публикаций А. Гурского. «Ваш герой прошел путь нашей истории. Познал и лично пережил то, что и народ… И получилась картина, где нет ни одного мазка ненависти, лжи, зависти», – пишет российская писательница Людмила Онучина, четверть века проработавшая в одной из целинных школ Казахстана. А известный казахстанский писатель Алибек Аскаров в предисловии к роману отмечает: «Проведя своего героя через самые разные жизненные перипетии, автор невольно предлагает последовать этому физическому, духовному пути каждому читателю. И думаю, что мало кто откажется сделать это, потому что «агитируют» нас на такой шаг сама достоверность всего описанного в романе, его доброта и оптимизм».



