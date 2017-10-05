Международная панорама

Растет число беженцев

Более 2 млн человек были вынуждены покинуть свои страны в 2017 году. Такие данные привел глава исполнительного комитета управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди.

Он также напомнил, что по состоянию на конец 2016 года в мире насчитывалось 65,6 млн вынужденных переселенцев, и на протяжении 5 лет отмечается тенденция к росту их числа.

Наибольшее число беженцев и перемещенных лиц в мире приходится на Сирию, сказал верховный комиссар. В это число вошли также 650 тыс. мигрантов из Южного Судана и 500 тыс. представителей народа рохинджа, бежавших от преследования из Мьянмы в Бангладеш, сообщает Росбалт.

Четыре миллиона – ежечасно

Военные операции в Афгани­стане, Ираке и ряде других стран, а также борьба против так называемого ИГИЛ обошлись США с 2001 года в 1,7 трлн долларов. Такие оценки дают эксперты исследовательской организации National Priorities Project, на которых ссылается ТАСС.

На своем сайте организация разместила несколько электронных табло, на которых в режиме реального времени демонстрируется, сколько США тратят на войны в целом (с 2001 года) и на отдельные кампании. По данным экспертов, на афганскую войну, которую Вашинг­тон начал в октябре 2001-го, уже затрачено свыше 785 млрд долларов. «Каждый час налогоплательщики в Соединенных Штатах платят за эту операцию 4 млн долларов», – указывается на сайте.

При этом специалисты подчеркивают, что опирались в своих расчетах лишь на официальные данные Пентагона и не учитывали засекреченные суммы затрат на военные операции по линии ЦРУ и других разведывательных ведомств.

Еврокомиссия

объявила конкурс

Четыре миллиона евро выделила Еврокомиссия в качестве награды победителям конкурса на разработку надежных, обеспечивающих конфиденциальность и доступных каждому методов проверки личности пользователя (аутентификации) на персональных электронных устройствах. Власти ЕС объявили об этом проек­те по случаю проводимого уже пятый год в октябре в странах ЕС месячника кибербезопасности, сообщает INTERFAX.RU.

Согласно обнародованному коммюнике Еврокомиссии, в рамках месячника пройдет широкая информационная кампания по распространению знаний о киберугрозах и защите от них.

Около 300 мероприятий в облас­ти кибербезопасности пройдут в октябре во всех странах ЕС. Их организуют Агентство по сетевой и информационной безопасности ЕС (ENISA) совместно с Еврокомиссией и более чем 300 партнерами, включая местные органы власти и организации.

Рейтинг путешественников

Больше всего в мире путешествуют жители Гонконга. Об этом сообщается в исследовании транспортной компании Movehub, результаты которого публикует 34travel. Отмечается, что гонконгцы в среднем совершают 11,4 поездки в год. На каждое путешествие они тратят порядка 3 тыс. долларов.

Второе место рейтинга досталось жителям Люксембурга, которые отправляются в поездки в среднем 2,56 раза в год. На каждую из них они тратят около 6 тыс. долларов. На третьей позиции оказались путешественники из Венгрии (1,62 путешествия в год, 250 долларов на поездку).

Также в число лидеров вошли жители Швеции, Финляндии, Ирландии, Сингапура, Швейцарии, Дании и Албании. Ранее сообщалось, что 85% россиян хотя бы раз за последние 12 месяцев покидали границы региона проживания. При этом 60% этих туристов чаще всего ездят по России.