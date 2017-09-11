Международная панорама

По-прежнему далеко

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 24 сентября 2018 года рестрикции, действующие в отношении Кубы, одно­временно сохранив полномочия по их смягчению. Соответствующее заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он ­позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США. На данный момент Куба – это единственная страна, на которую данный закон распространяется. В 2008 году из этого списка была исключена КНДР, в отношении которой в то же время действуют иные жесткие санкции.

Трамп отмечает, что срок эмбарго, действующего на основании закона, истекает уже 14 сентября этого года. – Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов, – отметил глава государства.

Напомним, США разорвали дипотношения с Кубой в 1961 году после национализации властями в Гаване американской собственности на острове. В декабре 2014 года Барак Обама объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Но уже в июне нынешнего года Трамп заявил об отмене некоторых этих решений.

Сепаратисты активизировались

Парламент Каталонии одобрил закон, с помощью которого рассчитывает обрести независимость. Как сообщила газета La Vanguardia, инициативу поддержали сепаратистская коалиция «Вместе «за» и партия «Кандидаты за народное единство», которые обладают большинством в региональном парламенте. Предполагается, что данный закон вступит в силу автоматически, если на референдуме победят сторонники независимости, и будет иметь статус «основного закона» Каталонии.

Документ был разработан для обеспечения соблюдения законнос­ти в период между референдумом и утверждением каталонской конституции. В нем предусмотрено, что «каталонское гражданство не требует отказа от испанского подданства». Закон регулирует и такой аспект, как юридическая система гипотетической независимой рес­публики. Он является переходным, пока парламент не создаст новую правовую базу.

После 16-часового заседания каталонской палаты был одобрен закон о референдуме о самоопределении. При этом власти Испании уже заявили, что не позволят провести референдум, посягающий на единство и целостность королевства. В этой связи Мадрид обратился в Конституционный суд с просьбой признать юридически недействительными шаги сепаратистов.

Предсказать ураган

Ураган «Ирма», число жертв которого возросло до 22 человек, пре­одолел максимальную, пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона. По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами, максимальная скорость ветра в пределах «Ирмы» достигала 71,5 м/с.

По данным синоптиков, за современную историю наблюдений лишь три урагана пятой категории достигали побережья Флориды: «Эндрю» (1992 год), «Камилла» (1969 год) и безымянный ураган, обрушившийся на штат в 1935 году. Губернатор Флориды Рик Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех 67 округов штата. В более чем 20 округах объявлена обязательная эвакуация, которая затрагивает свыше 5,6 млн человек.

В это же время газета «Известия» сообщила о том, что в Гидрометцент­ре России до конца года планируют установить суперкомпьютер, который сможет прогнозировать возможность возникновения ураганов и ливней за 2–3 часа до чрезвычайной ситуации. Затем ученые будут работать над адаптацией старых и разработкой новых систем уравнений, сообщил заслуженный метеоролог РФ, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что понадобится от полугода до восьми месяцев, чтобы начать расчеты пилотной версии электронного предсказателя.