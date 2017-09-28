Международная панорама

Стена недоверия

В Сан-Диего началось строительство восьми образцов барьеров, которые намерены установить на границе с Мексикой. Четыре образца сделают из бетона, остальные – из другого состава, о котором не сообщается. Все они будут примерно от 5 до 9 м в высоту.

Стена на границе с Мексикой – одно из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США Дональда Трампа. Указ о ее создании он подписал еще 25 января, протяженность стены должна составить более 3 тыс. км.

Трамп неоднократно утверж­дал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти каждый раз выс­казывают резкое несогласие на участие в этом проекте. В августе администрация Трампа сообщила, что выбрала четыре строительные компании для создания образцов стены.

Каталония

пригласила наблюдателей

Правительство Каталонии пригласило 14 международных наблюдателей для контроля проведения референдума о независимости автономии, зап­ланированного на 1 октября.

Как сообщила газета El Pais, все они являются сотрудниками Гаагского центра стратегических исследований, который занимается изучением процессов выборов. Делегация прибыла в Каталонию вчера, а завершит она свою миссию во вторник, 3 октября. Четверо из 14 наблюдателей останутся в Барселоне, а остальные будут следить за выборами в городах Жирона, Лерида, Таррагона, Фигерас, Сабадель и Вик.

Также правительство приг­ласило делегацию, в которую, как ожидается, войдут около 30 депутатов Европарламента от нескольких стран. Среди приглашенных – представители Шотландской национальной партии, партии «Новый фламандский альянс», североирландской партии «Шинн фейн», а также парламентарии из Швейцарии, Дании и Норвегии.

Женщина за рулем

Король Cаудовской Аравии Салман Абдул-Азиз Аль-Сауд издал указ, разрешающий выдавать женщинам водительские права. Монарх поручил сформировать специальный комитет высокого уровня с участием членов правительства для изучения мер, необходимых для претворения этого указа в жизнь.

Официального запрета водить автомобиль для женщин Саудовской Аравии нет. Но водительские права могут получать лишь мужчины. А если женщину увидят за рулем, то полиция может ее арестовать и выписать крупный штраф.

Саудовские женщины боролись за право водить автомобиль наравне с мужчинами. Они проводили акции в соцсетях, а самые храбрые из них садились за руль и устраивили автопробеги протеста.

Гейтс перешел на Android

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс перешел со смартфона компании iPhone на мобильное устройство на платформе Android.

Microsoft в июле объявила об отказе от линейки Windows Phone и ПО для него в основном из-за сокращения потребительского спроса и отсутствия разнообразия приложений. По данным телеканала CNN, в первом квартале 2017 года доля в общем объеме рынка Windows Phone составляла лишь 0,1%.

Корпорация Microsoft основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца ­1970-х годов она занималась разработкой операционных систем для персональных компьютеров. Одной из первых ОС стала MS-DOS, управление в которой осуществлялось с помощью командной строки.