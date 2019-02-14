Международная панорама

Распечатали мост

Пекинская архитектурная школа университета Цинхуа напечатала из бетона на 3D-принтере мост длиной 26,3 м. Об этом пишет Dezeen.

Утверждается, что пешеходный мост шириной 3,6 м, проложенный через канал в районе Баошань, стал самым протяженным в мире сооружением такого рода. Авторы проекта повторили арочную форму самого старого, 1 400-летнего китайского моста Аньцзи.

По словам дизайнеров, напечатать мост оказалось на треть дешевле в сравнении с традиционным возведением. Сэкономить удалось за счет отсутствия арматуры и обрешетки. Одноарочное сооружение выполнено из полиэтиленового фибробетона с добавками. Оно состоит из 176 бетонных блоков, напечатанных с использованием двух систем 3D-печати с роботизированной рукой. На печать всех элементов ушло 450 часов.

Жилищная общность

Число молодых британцев, живущих с родителями, выросло почти на миллион за последние 20 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования межпартийного научного центра Civitas.

Если в 1997 году 2,4 млн людей в возрасте от 20 до 34 лет жили в доме своих родителей, то в 2017-м таких насчитывалось уже 3,4 млн.

Результаты исследования свидетельствуют о «крахе идеи одиночного проживания», отмечает издание. «Молодые люди теперь дольше живут с родителями, и им становится труднее съехать от них. Если они все же переезжают, то часто начинают жить в компании большего числа людей», – пояс­няет представитель Civitas Дениэл Бентли.

Наблюдения экспертов основаны на данных Национальной статистической службы Великобритании в отношении размеров среднего домохозяйства в стране за длительный период. Если с 1951 по 2001 год этот показатель упал с 3,3 человека до 2,36, то уже в начале 2000-х домохозяйства снова стали постепенно увеличиваться в размерах, достигнув в 2017-м показателя 2,39 человека.

Опросы и угрозы

Как показал опрос, проведенный Фондом Фридриха Эберта, немцы считают, что США представляют для европейской безопасности большую угрозу, чем Россия, сообщает Die Zeit.

США как опасность расценивает каждый второй из опрошенных, Россию – каждый третий. В середине февраля результаты опроса должны быть представлены на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

Издание отмечает, что 50% опрошенных считают расширение НАТО одной из причин ухудшившегося состояния европейской безопаснос­ти. По мнению 41% респондентов, расширение ЕС также несет в себе риски.

Германия должна принимать активное участие в урегулировании международных кризисов – так считают 70% опрошенных: почти такой же процент респондентов выступает за то, чтобы внешняя политика страны была ценностно ориентированной, даже если это принесет убытки.

Неприятные пассажиры

Авиапассажиры перечислили пос­тупки соседей, которые раздражали их больше всего во время перелетов. Их слова приводит Daily Mail.

Выяснилось, что многие ненавидят детей, играющих в чересчур громкие видеоигры, пассажиров, сидящих в хвосте самолета, но пытающихся первыми пробраться к выходу после посадки, а также людей, которые читают чужую книгу через плечо соседа.

В список неприятностей на борту также включили эгоистов, которые занимают сразу оба подлокотника, и тех, кто, засыпая, кладет голову на плечо рядом сидящего человека. Некоторые также отметили непрек­ращающиеся разговоры туристов, путешествующих группой, и аплодисменты в адрес пилота при приземлении.