Международная панорама

Каталонский плебисцит

За обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90% жителей региона, принявших участие в состоявшемся 1 октября референдуме. Об этом, как передает Reuters, заявили каталонские власти.

Явка на референдуме составила 2,26 млн избирателей из 5,34 млн жителей региона, имеющих право на участие в голосовании.

Центральная власть Испании, как сообщают мировые СМИ, всячески пыталась помешать проведению плебисцита. В частности, испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули. По некоторым данным, число пострадавших составило свыше 800 человек.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уже заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

Квота

на миграцию

Европейская комиссия распространила план, согласно которому еще 50 тыс. нелегальных мигрантов будут распределены среди стран – членов ЕС на добровольной основе, передает INTERFAX.RU.

Речь идет о беженцах, прибывших на территорию Евросоюза из Ливии, Египта, Нигера, Судана, Чада и Эфиопии. В плане Еврокомиссии указано, что на реализацию этих целей необходимо выделить почти 600 млн долларов в течение двух лет. При этом государства – члены ЕС будут самостоятельно решать вопросы относительно принятия мигрантов на своей территории.

В сентябре 2015 года Евросоюз принял обязательный план по распределению среди стран – членов ЕС беженцев, основной поток которых приходится на Италию и Грецию. Квоты имели временный характер и действовали с 25 сентября 2015 года по 26 сентября 2017-го.

Хватит топтаться на месте

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала предложенные президентом Франции Эмманюэлем Макроном энергичные реформы в Евросоюзе.

«Я твердо убеждена, что Европе нельзя топтаться на месте», – заявила глава германского правительства. Комментируя речь Эмманюэля Макрона, Меркель с удовлетворением констатировала большое сходство в позициях Германии и Франции, отметив, однако, что «следует еще обсудить детали». Особенно высоко канцлер ФРГ оценила инициативы французского президента по гармонизации налогообложения предприятий и реформе законодательства о банкротстве.

В своей речи Эмманюэль Мак­рон предложил, в частности, заключить своего рода новый Елисейский договор, который заложил бы основу для современного германо-французского рынка.

Ритуальное убийство

Власти Уганды утверждают: засуха привела к увеличению числа человеческих жертвоприношений. Об этом сообщает Fox News. За сентябрь в стране по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 человек. Один из них сознался, что убил 8 женщин.

Глава полицейского управления по борьбе с человеческими жертвоприношениями и торговлей людьми Мозес Бинога заявил, что в течение 2016 года колдуны принесли в жертву 7 детей. В 2015-м произошли ритуальные убийства семи малолетних и шести взрослых. Во время жертвоприношения у еще живого человека удаляют части тела и выкачивают кровь.

Восточная Африка переживает сильнейшую засуху за полвека. 1,6 млн жителей Уганды угрожает голод.